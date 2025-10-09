Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Hamas'tan ateşkes kararı sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze'de kalıcı barış anlaşması İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi. Ateşkes kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Anlaşmaya bağlı kalacaklarını duyuran Hamas, barışa katkılarından dolayı Türkiye'ye de teşekkür etti.

Hamas'tan ateşkes kararı sonrası ilk açıklama
'ın açıklamasında şöyle denildi:

"Hareket ve direniş grupları arasında, Filistin halkına karşı yürütülen yok etme savaşını sona erdirmek ve Gazze Şeridi'nden işgalin çekilmesini sağlamak amacıyla, Şarm El-Şeyh'te Başkan Trump'ın önerisi üzerine sorumlu ve ciddi müzakereler gerçekleştirilmiştir. Hamas, Gazze'ye yönelik savaşı sona erdirmek, işgali geri çekmek, yardımların girişine izin vermek ve esirlerin takasını sağlamak için bir anlaşmaya varıldığını duyurur.

HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucular olan kardeşlerimizin çabalarını büyük takdirle karşılıyoruz ve savaşı kalıcı olarak sona erdirmek ve Gazze Şeridi'nden işgalin tamamen çekilmesini sağlamak için ABD Başkanı Donald 'ın çabalarını da takdir ediyoruz.

TRUMP'A İSRAİL ÇAĞRISI

Başkan Trump'ı, anlaşmanın garantör devletlerini ve çeşitli Arap, İslam ve uluslararası tarafları, işgalci hükümeti anlaşmanın şartlarını tam olarak uygulamaya zorlamaya ve anlaşılanların uygulanmasından kaçınmasına veya geciktirmesine izin vermemeye çağırıyoruz.

"İSRAİL'İN PLANLARI BOŞA ÇIKTI"

Gazze Şeridi'nde, Kudüs'te ve Batı Şeria'da, vatan içinde ve dışında, eşsiz bir onur, kahramanlık ve şeref gösteren ve kendilerini, ulusal haklarını hedef alan faşist işgalin projelerine karşı koyan büyük halkımızı selamlıyoruz. Bu büyük fedakarlıklar ve duruşlar, işgalinin boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını boşa çıkarmıştır.

"ANLAŞMAYA BAĞLI KALACAĞIZ"

Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, anlaşmamıza bağlı kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı dahil olmak üzere ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi teyit ediyoruz."

Donald Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: İsrail ve Hamas anlaşmayı imzaladı
