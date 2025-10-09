Galatasaray Manchester City maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maçları programı

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde GS, Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam eden sarı kırmızılı ekibin oynayacağı Manchester City karşılaşması 28 Ocak 2026 tarihinde oynanacak. Müsabakadan önce birçok karşılaşma oynanırken en son Manchester City maçı oynanacak.
18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray
30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool
22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt
5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray
25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise
9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray
21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid
28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray