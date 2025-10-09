Galatasaray Manchester City maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maçları programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde GS, Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam eden sarı kırmızılı ekibin oynayacağı Manchester City karşılaşması 28 Ocak 2026 tarihinde oynanacak. Müsabakadan önce birçok karşılaşma oynanırken en son Manchester City maçı oynanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI PROGRAMI

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray

30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray