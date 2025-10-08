Menü Kapat
16°
 Murat Makas

Dursun Özbek tarih vererek müjdeyi duyurdu: Galatasaray'a yakışır proje

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu'nda kulüp için önemli projeleri duyurdu. Florya ve Mecidiyeköy'deki projelerle ilgili konuşan Özbek tarih verdi.

Başkanı Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Galatasaray'ı bekleyen büyük projelerden bahsetti. Özbek, ile ilgili yeni gelişmelerin olduğunu söyledi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Futbol takımımız ekim ayına mutlu ve gururlu girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyeti hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yakacağına inanıyoruz. Başta Okan Hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, futbolcularımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için onların yanındayız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız. Sportif başarılarımızın yanında kulübümüzü geleceğe taşımak için devam eden projelerimiz var. Projeler aralıksız devam etmektedir. Özellikle çok önemsediğim Aslantepe Vadisi projesinde salon sporlarına hizmet eden tesisimiz bulunuyor. Bunun için projemizi bitirmiştik. Onaylanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletildi. Proje onayı için beklenen husus, yapılan planlarda bazı terklerin belediye namına yapılması lazım. Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk. Bugün veya yarın encümenden onayını bekliyoruz. Projemizin onaylanması için önünde bir engel kalmayacak. Sarıyer Belediye Başkanımız olumlu konuştu. Sonra ruhsat çıkacak ve inşaata başlayacağız. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için iskan belgemizi yakın zamanda alacağız. Geçmişe baktığımız zaman yapılan yatırımlarda yasal prosedürler tamamlanmadan devam edildiği için sıkıntılar oldu. Yaptığımız tesislerin yasal süreçlerini tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Ada'da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışmalar var. Bazı desteklere ihtiyaç var. Onu da yaptıktan sonra Ada'yla ilgili bir şey kalmıyor. İskan belgesini de aldıktan sonra yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz."

Dursun Özbek tarih vererek müjdeyi duyurdu: Galatasaray'a yakışır proje

FLORYA PROJESİ

"Florya ile ilgili gelişmeler var. NİVAK ile çalışmalarımız devam ediyor. NİVAK firması da projeye o kadar önem veriyor ki uluslararası, ödüllü mimari yarışma açtı. Dün onunla ilgili toplantıya katıldım. Galatasaray'a yakışır bir proje olacak. Mecidiyeköy'de inşaatımız devam ediyor. Geçmişte ufak tefek aksaklıklar oldu. Nisan ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün itibarıyla satışa koymadığımız bazı dairelerimiz var. Onlarla ilgili detaylı bilgiyi genel kurulda inşallah aktaracağım."

BÜYÜKÇEKMECE ARAZİSİ

"'de 120 dönümlük bir arazimiz var. Galatasaray'a gayrımenkuller kazandırmak önemli. Büyükçekmece de tesis için Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arazi. Proje yapmak için kamudan veya şahıstan bir arsa alıyorsunuz. Amacına uygun şekilde geliştirilmesi lazım. Bir arsa aldıysanız voleybol sahası yapacaksanız ona uygun, futbol sahası yapacaksanız ona uygun imar planlarının yapılması lazım. Arsayı alıp rafa kaldırmak yetmiyor. Büyükçekmece'de yönetime geldiğimizden beri uğraştığımız bir husus var; Sevgili Başkan Hasan Akgün ile konuştum, buraya Galatasaray'a ait diye totem diktik. Gelip yapayım da ne yapayım orada. Futbol altyapı tesisi, tamam yapalım. Burada soyunma odaları, konaklama tesisi, yeme içme alanı yapmam lazım. Geldiğimizde bu yoktu. Bunu yapamazsın dedi, Sayın Başkan bunları yapamazsam tesisi nasıl yapacağım dedi. Anlatmak istediğim şu, yönetimlerin bu konuya dikkat etmesi lazım. Kulübe kazandırmak yetmiyor, amacına uygun şekilde geliştirmek gereğini vurgulamak istiyorum. Sevgili Başkan Hasan Akgün ile bu çalışmalar, planlar yapıldı, Büyükçekmece'den geçti, Büyükşehir'de imar komisyonundan geçmesini ve meclise gönderilmesini bekliyorum, sıkı bir şekilde takip ediyorum."

Dursun Özbek tarih vererek müjdeyi duyurdu: Galatasaray'a yakışır proje

KALAMIŞ TESİSLERİ

"Tesislerimizi yenileyelim diyorum seçildiğimizden beri. Yapılar eskimeye mahkum. Gerektiği zaman bunların elden geçmesi, güncel hale getirilmesi, çalışan sporcularımızın, üyelerimizin çok daha konforlu bir alana sahip olması esas. O itibarla Kalamış Tesislerimiz için yönetim kurulu üyem Sedat Artukoğlu'nu görevlendirdim. Oranın da tadilatına başlayacağız. İhaleyi alan müstecirimizin kontratı ekim sonunda bitiyor. Yeniden ihale yapma zorunluluğumuz var. Bu süreçte oradaki tadilatları da yapmayı planlıyoruz."

HEYKEL AÇILIŞI

"Stadımızın önünde Atatürk heykeli yaptırdık. Önümüzdeki cuma günü açılışımız var. Atatürk ortada, bir tarafında Ali Sami Yen, diğer tarafında Tevfik Fikret duruyor. Bu açılışa icabet etmenizi rica ediyorum."

