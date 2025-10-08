Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu! Okan Buruk çok istiyor

Bu yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, yaz döneminde çok isteyip alamadığı, Okan Buruk'un transfer listesinde en üst sıralarda bulunan yıldız oyuncudan vazgeçmiyor. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yıldız isimle temaslara devam ettiği ve ara transferde kulübüne resmi teklif yapılacağı öğrenildi. İşte o isim...

Haber Merkezi
08.10.2025
09:08
08.10.2025
09:54

Bir yandan ’de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kovalayan, diğer taraftan ’nde bir üst tura çıkmayı hedefleyen Cimbom, aynı zamanda kadrosunu güçlendirmek üzere çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kulübün gündeminde artık kış dönemi var.

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu! Okan Buruk çok istiyor

HEDEF YENİDEN LOOKMAN

Buruk’un yaz aylarında çok istediği, ’ın birkaç kez kadrosuna katmak üzere girişimde bulunduğu bir hücumcu; Ademola Lookman, yine Aslan’ın radarında. Galatasaraylı yetkililerin, Nijeryalı futbolcuyla temasları hiç kesmediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu! Okan Buruk çok istiyor

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın satılma ihtimalinin bulunduğu dönemde Milli yıldızın yerine düşünülen Lookman, hem kanatlarda hem forvet arkasında hem de ileri uçta aynı derecede etkili olabilme yönüyle Buruk’un listesindeki yerini korumayı başardı. Okan hoca 27 yaşındaki futbolcuyu kış dönemi için de listenin en üst sıralarına yazmış durumda. Kısa süre öncesine kadar Serie A’yı sallayan, ancak özellikle bu sezon süre almakta zorlanan Lookman için İtalyan kulübüne resmi teklif yapılacağı bildirildi.

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu! Okan Buruk çok istiyor
OSIMHEN DEVREYE GİRECEK

Ademola Lookman aynı zamanda Galatasaray’ın starı ’in yakın dostu. İkili Nijerya Milli Takımı’nda da beraber oynuyor. Osimhen’in bu transferde aracı olabileceği ve arkadaşını transfere ikna edebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu! Okan Buruk çok istiyor

PERFORMANSI

Nijerya vatandaşı olan ancak Londra’da doğup büyüyen, dolayısıyla İngiliz vatandaşlığı da bulunan Lookman, Charlton altyapısında futbola başlayıp 20 yaşında 10 milyon Euro’ya Everton’a transfer oldu. Ardından Lookman’ı kiralayan Leipzig, Nijeryalı forvetin bonservisini 22 yaşındayken 18 milyon Euro’ya aldı. Alman kulübü genç oyuncuyu Fulham ve Leicester’a kiraladı. Son olarak 2022 yazında Atalanta 11 milyon Euro ödeyerek Lookman’ı renklerine bağladı. Yıldız futbolcu da Atalanta formasıyla çıktığı 121 maçta 52 gol 25 asiste imza atarak göz kamaştırdı.

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu! Okan Buruk çok istiyor
