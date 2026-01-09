Menü Kapat
TGRT Haber
 Özge Sönmez

Mabel Matiz 'müstehcenlik' suçundan hakim karşısına çıktı! Hakimin sorusuna 'kalp kırıcı' diyerek cevap verdi

Şarkıcı Mabel Matiz, ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu ve bu ifadelerin çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı, şarkıyı iddia edildiği niyetle yazmadığını ifade ederken, hakimin sorduğu bir soruya "üzücü ve kalp kırıcı buluyorum" şeklinde cevap verdi. Mahkeme Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan rapor aldırılmasına hükmetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
13:02
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
13:05

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca’nın, ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde sosyal medyada oldukça tepki çekmişti. Müstehcen betimlemeler yaptığı ve sözlerin yaş sınırlaması olmaması yetkilileri harekete geçirdi. Şarkıdaki betimlemelerin çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla şarkıcının 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan Fatih Karaca bugün hakim karşısına geçti. Şarkıyı iddia edildiği amaçla yazmadığını belirten şarkıcı hakimin sorduğu soruya ise "üzücü ve kalp kırıcı buluyorum" şeklinde cevap verdi.

Mabel Matiz 'müstehcenlik' suçundan hakim karşısına çıktı! Hakimin sorusuna 'kalp kırıcı' diyerek cevap verdi

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR NİYETLE YAZMADIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Karaca, söz konusu şarkıyı yaklaşık 1 buçuk yıl önce yazdığını söyleyerek, ‘’Şarkı bir Fransız grubun albümünde yer aldı. Ben de Halk Edebiyatı’na özenerek bir şarkı yazdım. Sosyal medya köpürtüldüğü gibi bir anlam yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi böyle bir niyetle yazmış olmam söz konusu değildir. Bu şarkının müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Bu şarkı türkülerden çıkarılmış bir şarkıdır. Cici toy bebe yetişkin bir bireyi ifade etmektedir. Biraz Ankara ağzı aslında ama buradaki niyetim ruhen genç birini ifade ediyor. Kuş halk edebiyatında kısmet demektir. Farklı anlamları vardır. Ama ima edilen anlamı içermemektedir. Gözü kara bir aşığın aşkının büyüklüğünden dolayı ifadelerdir bunlar’’ dedi.

‘’BU SORUYU ÜZÜCÜ VE KALP KIRICI BULUYORUM’’

Mahkeme hakimi, Karaca’ya söz konusu şarkının bir erkeğe yazılıp yazılmadığını sordu. Karaca ise yanıt olarak, ‘’Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese aynı soruyu soramayacaktınız. Şarkılarımı herkesin herkes için söyleyebileceği kanaatindeyim ve bu inanışa sahip olduğumu belirtmek isterim’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada sanık avukatları, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

Mabel Matiz 'müstehcenlik' suçundan hakim karşısına çıktı! Hakimin sorusuna 'kalp kırıcı' diyerek cevap verdi

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçtan zarar görme durumu ihtimaline karşın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na davanın ihbar edilmesine karar verdi. Söz konusu şarkı ve sözlerin müstehcen olup olmadığına ilişkin Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan rapor aldırılmasına da hükmeden mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca’ya ait olan ‘Perperişan’ isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlara sebep olduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

ÇOCUKLAR AÇISINDAN TEHLİKELİ

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.
Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı
İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca’nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip ‘diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine’ sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca’nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

