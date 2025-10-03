Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Mabel Matiz tutuklandı mı, hapis cezası mı aldı? Yasaklanan Perperişan şarkısı nedeniyle ceza talebi

Şarkıcı Mabel Matiz'in yasaklanan Perperişan şarkısı sonrasında soruşturma başlatılmıştı. Bugün son dakika haberine göre Matiz için hapis cezası talebi geldi. Sevenleri ise Mabel Matiz tutuklandı mı araştırmasına başladı.

hakkında 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin olması nedeniyle açılmıştı.

MABEL MATİZ TUTUKLANDI MI?

Şarkıcı Mabel Matiz'in Perperişan şarkısındaki sözleri sonrasında 'nın talebi üzerine soruşturma açılmıştı. "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan iddianame hazırlanırken Matiz için 6 aydan 3 yıla kadar talep edildi.

Mabel Matiz tutuklandı mı, hapis cezası mı aldı? Yasaklanan Perperişan şarkısı nedeniyle ceza talebi

MABEL MATİZ HAPİS CEZASI MI ALDI, NEDEN SON DAKİKA?

Birçok şarkısı ile tanınan Fatih Karaca'nın son şarkısı Perperişan'ın sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Mabel Matiz'in 6 aydan 3 yıla kadar hapsedilmesi istendi. Yaş sınırlaması olmadığından dolayı tehlike arz ettiği öne sürülerek 6 aydan 3 yıla hapis cezası talep edildi.

Mabel Matiz tutuklandı mı, hapis cezası mı aldı? Yasaklanan Perperişan şarkısı nedeniyle ceza talebi

MABEL MATİZ TUTUKLANACAK MI?

Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik başatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından Perperişan şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlamaması olmamasından dolayı çocuklar için tehlike olduğuna karar verilerek soruşturma başlatılmıştı. İddianamede Matiz için 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

