Mabel Matiz tutuklandı mı, hapis cezası mı aldı? Yasaklanan Perperişan şarkısı nedeniyle ceza talebi

Mabel Matiz hakkında ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin olması nedeniyle soruşturma açılmıştı.
Şarkıcı Mabel Matiz'in Perperişan şarkısındaki sözleri sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine soruşturma açılmıştı. "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan iddianame hazırlanırken Matiz için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
