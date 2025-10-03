Menü Kapat
Benim Sayfam
Magazin
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Mabel Matiz'e hapis talebi! İddianame tamamlandı

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'yayönelik ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz’in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mabel Matiz'e hapis talebi! İddianame tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Karaca’ya ait olan ‘Perperişan’ isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

Mabel Matiz'e hapis talebi! İddianame tamamlandı

"ŞARKI SÖZLERİ TEHLİKE ARZ EDİYOR!"

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Mabel Matiz'e hapis talebi! İddianame tamamlandı

"SAVUNMASI DOĞRU DEĞİL!"

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca’nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip ‘diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine’ sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

Mabel Matiz'e hapis talebi! İddianame tamamlandı

MABEL MATİZ'E HAPİS TALEBİ!

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca’nın () ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

#Gündem
#şüpheli
#şarkı sözleri
#mabel matiz
#Adli Soruşturma
#Cinsel Arzu
#Erotik Çağrışımlar
#Magazin
