Mainz 05 Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Samsunspor son 24’e kaldı mı?

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz mücadeleden 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Silvan Widmer ve 48. dakikada Nadiem Amiri kaydetmiş oldu.

Samsunspor Konferans Ligi'nde grupları 10 puanla 12. sırada bitirdi ve adını son 24'e yazdırdı.

Mainz 05 ise puanını 13’e yükseltti ve 6. olarak ilk 8 takım arasına girmeyi başardı.

Avrupa'da 10 puanda kalan Samsunspor son 16'ya yükselmek için play-turunda mücadele edecek.