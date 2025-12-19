Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

F-16'larımız vurduğu İHA hakkında Bakan Tunç'tan açıklama geldi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yönelen bir insansız hava aracının (İHA) F-16'lar tarafından düşürüldükten sonra yapılan incelemelerde, cihazın küçük parçalara ayrılması sebebiyle hangi ülkeye ait olduğunun bulunamadığını belirtti. Bakan Tunç incelemelerin sürdüğünü belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
F-16'larımız vurduğu İHA hakkında Bakan Tunç'tan açıklama geldi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 00:10

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hava sahasından 'ye giriş yapan ve imha edilen insansız hava aracıyla ilgili, "Karadeniz'den ülkemize girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Küçük parçalara ayrıldı" dedi.

"F16'LARIMIZ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ, KÜÇÜK PARÇALARA AYRILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, imha edilen insansız hava aracıyla ilgili, "Milli Savunma Bakanımız bana iletti. Karadeniz'den ülkemize girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Küçük parçalara ayrıldı. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı. Bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bize bildirdi" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Ölüler var
Karadeniz’de kırmızı alarm! Kontrolden çıkan İHA hakkında Emekli Tuğgeneral Hüseyin Fazla: 'Bu Rusya'nın taktiği'
ETİKETLER
#Türkiye
#karadeniz
#milli savunma bakanlığı
#insansız hava aracı
#F16
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.