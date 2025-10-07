Arda Güler Mbappe'yi paylaştı, Fransız oyuncu yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Kategoriler
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından Kylian Mbappe'yi paylaştı.
Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan ekibi Kairat Almaty'e karşı oynadıkları maç için seyahat ederlerken uçak içinde Fransız yıldızın uyuduğu anları yayınladı.
Bu kareye Mbappe'den de yorum gecikmedi. Fransız futbolcu, "Kazakistan yolculuğu kolay değildi küçük kardeşim" diyerek Arda Güler'in paylaşımına yorum yaptı.
Bu ifadeler binlerce beğeni aldı.