Arda Güler Mbappe'yi paylaştı, Fransız oyuncu yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından Kylian Mbappe'yi paylaştı.

MBAPPE'NİN UYUDUĞU ANI PAYLAŞTI

Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan ekibi Kairat Almaty'e karşı oynadıkları maç için seyahat ederlerken uçak içinde Fransız yıldızın uyuduğu anları yayınladı.

MBAPPE YORUM YAPTI

Bu kareye Mbappe'den de yorum gecikmedi. Fransız futbolcu, "Kazakistan yolculuğu kolay değildi küçük kardeşim" diyerek Arda Güler'in paylaşımına yorum yaptı.

Bu ifadeler binlerce beğeni aldı.