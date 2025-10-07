Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Spor
Editor
 | Serhat Yıldız

Arda Güler Mbappe'yi paylaştı, Fransız oyuncu yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

La Liga'ya müthiş bir giriş yapan Real Madrid, bu sezon ilk puan kaybını Atletico Madrid'e karşı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2 yapan İspanyol devi son maçında Kazakistan ekibi Kairat Almatı'yı 5-0 mağlup etmişti. Milli yıldızımız Arda Güler, Kairat maçı sonrası yaptığı uçak içindeki paylaşım viral oldu. Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Kazakistan yolcuğu esnasında uyurken gizlice fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan milli oyuncu Arda Güler'e yorum yaptı. Bu yorum, on binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...

Arda Güler Mbappe'yi paylaştı, Fransız oyuncu yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 17:36

forması giyen milli futbolcu , hesabından 'yi paylaştı.

Arda Güler Mbappe'yi paylaştı, Fransız oyuncu yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı
MBAPPE'NİN UYUDUĞU ANI PAYLAŞTI

Genç futbolcu, 'nde Kazakistan ekibi Kairat Almaty'e karşı oynadıkları maç için seyahat ederlerken uçak içinde Fransız yıldızın uyuduğu anları yayınladı.

Arda Güler Mbappe'yi paylaştı, Fransız oyuncu yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

MBAPPE YORUM YAPTI

Bu kareye Mbappe'den de yorum gecikmedi. Fransız futbolcu, "Kazakistan yolculuğu kolay değildi küçük kardeşim" diyerek Arda Güler'in paylaşımına yorum yaptı.

Arda Güler Mbappe'yi paylaştı, Fransız oyuncu yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Bu ifadeler binlerce beğeni aldı.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#sosyal medya
#şampiyonlar ligi
#real madrid
#arda güler
#kylian mbappe
#Kairat Almaty
#Spor
