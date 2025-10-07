Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu istifa etti! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Son dönemde adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için sıkça anılan, Trendyol Süper Lig kulübü Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu istifa etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu istifa etti! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 17:08

Trendyol Süper Lig'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Teknik Direktörü , etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu istifa etti! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

'BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİM' DEMİŞTİ

Belözoğlu, Antalyaspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şunları söylemişti: "Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan bu anlamda özür diliyorum, sorumluluğu alıyorum. Dört net bireysel hata var. Bu anlamda sorumluluk bende" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu istifa etti! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

'RADİKAL KARARLARIN ALINMASI GEREKİYOR'

Belözoğlu, "Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı. Ben bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Kendisiyle görüşeceğim. Bugün yaşamış olduğumuz skordan öte net bir dibe vuruş. Bununla alakalı sorumluluğu alarak doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu istifa etti! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor'un Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta, Fenerbahçe 2-0 galibiyetle sahadan üstünlükle ayrıldı. Maç sonu açıklamalarında kendisine yöneltilen Fenerbahçe teknik direktörlük adaylığı sorusuna deneyimli teknik adam, "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu istifa etti! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

SABUNCUOĞLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1975554921538912452

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı. Antalyaspor ile bu yılın ocak ayında sözleşme imzalayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinin başında toplamda 28 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de Hagi sürprizi: Efsane kulübü Galatasaray’a rakip olacak
ETİKETLER
#Futbol
#istifa
#teknik direktör
#antalyaspor
#emre belözoğlu
#türkiye süper lig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.