Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu istifa etti! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Trendyol Süper Lig'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa etti.

'BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİM' DEMİŞTİ

Belözoğlu, Antalyaspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şunları söylemişti: "Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan bu anlamda özür diliyorum, sorumluluğu alıyorum. Dört net bireysel hata var. Bu anlamda sorumluluk bende" dedi.

'RADİKAL KARARLARIN ALINMASI GEREKİYOR'

Belözoğlu, "Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı. Ben bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Kendisiyle görüşeceğim. Bugün yaşamış olduğumuz skordan öte net bir dibe vuruş. Bununla alakalı sorumluluğu alarak doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum" dedi.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor'un Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta, Fenerbahçe 2-0 galibiyetle sahadan üstünlükle ayrıldı. Maç sonu açıklamalarında kendisine yöneltilen Fenerbahçe teknik direktörlük adaylığı sorusuna deneyimli teknik adam, "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

SABUNCUOĞLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı. Antalyaspor ile bu yılın ocak ayında sözleşme imzalayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinin başında toplamda 28 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.