Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Süper Lig'de Hagi sürprizi: Efsane kulübü Galatasaray’a rakip olacak

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Eyüpspor'da gelişmeler sürüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü. Yeni teknik direktör arayışında olan Eyüpspor yönetimi Gheorghe Hagi ismini gündemine aldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de Hagi sürprizi: Efsane kulübü Galatasaray’a rakip olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 17:37

’in güçlü ekiplerinden Eyüpspsor, Selçuk Şahin ile yolları ayırma kararı aldı. Yönetim Şahin sonrası sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Süper Lig'de Hagi sürprizi: Efsane kulübü Galatasaray’a rakip olacak

SÜPER LİG’DE HAGI SÜRPRİZİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, 'ın efsane futbolcularından , 'un teknik direktör adayları arasında olduğu ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Romanyalı teknik adamla ön görüşme yapabileceği belirtiliyor.

Süper Lig'de Hagi sürprizi: Efsane kulübü Galatasaray’a rakip olacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli yıldız eleştirilerin ardından tüm gönderilerini sildi!

ANLAŞMA OLURSA GALATASARAY’A RAKİP OLACAK

Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı gibi takımlarda görev yaptı.

Süper Lig'de Hagi sürprizi: Efsane kulübü Galatasaray’a rakip olacak

Süper Lig'de yeniden görev alması halinde Hagi, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönüş yapmış olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni Galatasaray tahmini geldi! Liverpool'u yeneceğini bilmişti
ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#teknik direktör
#eyüpspor
#Gheorghe Hagi
#Selçuk Şahin
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.