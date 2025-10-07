Menü Kapat
Fenerbahçeli yıldız eleştirilerin ardından tüm gönderilerini sildi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni yıldızı Archie Brown, Samsunspor karşılaşmasında gösterdiği performans ile büyük tepki çekmişti. Gelen tepkilerin ardından İngiliz futbolcu sosyal medya hesabından gece yarısı çarpıcı bir mesaj paylaştı. Archie Brown mesajın ardından ise sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri sildi.

, Trendyol 'in 8. haftası kapsamında ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 0-0 beraberlik ile ayrılan sarı-lacivertliler milli ara öncesinde 16 puana ulaşarak ligde 4. sıraya yerleşti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yaz döneminde Belçika ekibi Gent'ten kadrosuna kattığı Archie Brown performansıyla eleştirildi.

Son maçlarda beklentilerin altında kalan İngiliz sol bek gece yarısı çarpıcı bir gönderi paylaştı.

ARCHIE BROWN'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Brown sosyal medya hesabından gece yarısı saat 02.00 sıralarında "Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma" anlamına gelen İngilizce mesaj paylaştı.

MESAJIN ARDINDAN BÜTÜN GÖNDERİLERİNİ SİLDİ

Archie Brown gece yarısında paylaştığı mesajın ardından Instagram hesabında bulunan Fenerbahçe paylaşımları da dahil olmak üzere bütün gönderilerini sildi.

İngiliz yıldızın öne çıkarılan hikayeler bölümündeki paylaşımları ise hala duruyor.

ARCHIE BROWN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, İSTATİSTİKLERİ?

Archie Brown kariyerine 2021 yılında İsviçre ekibi FC Lausanne-Sport'ta başladı. Burada 43 maça çıkan İngiliz sol bek 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Daha sonrasında Belçika ekibi Gent'e transfer oldu. Archie Brown Gent formasıyla çıktığı 87 maçta, 3 gol ve 10 asist yaptı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Archie Brown, 13 karşılaşmada forma giydi. 1.113 dakika süre alan 26 yaşındaki İngiliz sol bek, sarı-lacivertlilere 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt'ın 1 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Archie Brown'ın 10 milyon Euro değeri bulunuyor.

