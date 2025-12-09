Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Monaco Galatasaray canlı yayın şifresiz ekranlara geliyor. Monaco - Galatasaray maç kadrosu açıklandı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek. II. Louis Stadı’nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile bu akşam 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den canlı izlenebilecek. İşte Monaco Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 22:16

, altıncı hafta karşılaşmasında ’ya konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın kadro durumu ve yayın bilgileri belli oldu.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

MONACO GALATASARAY CANLI İZLE

Galatasaray’ın deplasmanda Monaco ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat 23.00’te başlayacak. Müsabaka üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. II. Louis Stadı’nda yapılacak mücadelede Hollanda Federasyonundan Danny Makkelie düdük çalacak. Yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek, dördüncü hakemlik görevini ise Allard Lindhout yapacak. VAR koltuğunda ise Belçika'dan Bram Van Driessche yer alacak.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Yayın için TRT 1’in uydu ve platform frekansları güncellendi. TRT 1 HD, Digiturk 23, D-Smart 26, Tivibu 22 ve Kablo TV 22. kanallardan izlenebilecek. TRT 1’in resmi web sitesi üzerinden seçeneği bulunurken, tabii platformundan da bilgisayar, tablet, telefon veya akıllı televizyon aracılığıyla şifresiz erişim sağlanabiliyor. Maç öncesi ve sonrası yayınlar da aynı ekranda yer alacak.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

MONACO - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Monaco - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Monaco 11: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

MONACO GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Karşılaşmanın Türkiye’deki yayıncısı TRT 1 olurken, bazı ülkelerde de farklı kanallar maçı canlı olarak ekrana taşıyacak. Mücadeleyi Azerbaycan’da CBC Sport, Güney Afrika’da SuperSport Action, İtalya’da Sky Go ve Rusya’da Okko Sport yayımlayacak. Ayrıca ABD’de Paramount+ üzerinden karşılaşma takip edilebilecek.

Monaco Galatasaray maçını veren yabancı kanallar:

  • ABD: Paramount+
  • Almanya: DAZN
  • Azerbaycan: CBC Sport
  • Güney Afrika: SuperSport Action
  • Rusya: Okko Sport
  • İtalya: Sky Go
Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

MONACO - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1’in uydu frekansları TÜRKSAT 4A 11.958 V 27500 5/6 ve TÜRKSAT 3A 11.096 H 30000 5/6 olarak duyuruldu. TRT 1 HD için ise TÜRKSAT 4A’da 11.794 V 30000 3/4 ve TÜRKSAT 3A’da 11.054 V 30000 3/4 bilgileri paylaşıldı.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Yayın, TRT'nin resmi sitesinden ve tabii platformundan da takip edilebiliyor. Tabii uygulaması mobil cihazlar, akıllı televizyonlar, Apple TV, Amazon Fire Stick veya Android TV üzerinden kullanılabiliyor. Her iki platformda da üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra “Canlı TV” sekmesinden TRT 1’e erişim sağlanabiliyor.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

MONACO GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Monaco deplasmanında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1’de yayınlanacak. Şifresiz olarak erişime açık olan kanal, uydu üzerinden veya dijital platformlar aracılığıyla izlenebiliyor. TRT 1’in canlı yayını resmi web sitesi üzerinden de ücretsiz şekilde takip edilebiliyor.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Ayrıca tabii platformu üzerinden TRT 1 canlı yayın sekmesi kullanılarak maç mobil cihazlardan veya akıllı TV’lerden izlenebiliyor. Tabii, giriş yapıldıktan sonra canlı yayın ekranı üzerinden HD kalite sunuyor.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

MONACO GALATASARAY MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Monaco Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1’in resmi web sitesi üzerindeki “Canlı Yayın” menüsünden yayın açılarak maç takip edilebiliyor. Ayrıca tabii platformuna kayıt olduktan sonra yine “Canlı TV” bölümünden TRT 1 seçilerek karşılaşma izlenebiliyor.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Akıllı televizyonlarda “TRT İzle” veya “tabii” uygulamalarının yüklenmesiyle mücadele TV ekranından da erişilebilir hale geliyor. Telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden de tabii aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 MONACO GALATASARAY CANLI İZLE

TRT 1, karşılaşmayı HD kalitede şifresiz olarak yayınlayacak. Uydu alıcısı kullanan izleyicilerin güncel frekans bilgilerini cihazlarına eklemeleri yeterli olacak. TRT 1 HD’nin güncel frekans değerleri TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 3A üzerinde paylaşıldı.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

İnternet üzerinden TRT 1 izlemek isteyenler trt1.com.tr adresindeki canlı yayın sekmesini kullanabiliyor. Tabii üyeliği oluşturan kullanıcılar ise platformun canlı TV bölümünden TRT 1’i seçerek maçı cep telefonu, bilgisayar veya akıllı televizyon üzerinden takip edebilecek.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 MONACO GALATASARAY ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye’de TRT 1 yayınları şifresiz olarak izlenebiliyor. Uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden erişim için herhangi bir şifre veya abonelik gerekmiyor. TRT 1’in frekansını eklemek maç yayınına ulaşmak için yeterli olacaktır.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Yurt dışında ise bazı yayınlarda bölgesel kısıtlamalar nedeniyle şifreli yayın uygulanabiliyor. Özellikle Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde Avrupa kupası maçları zaman zaman şifreli izlenebiliyor.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

MONACO GALATASARAY MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Almanya’da mücadele DAZN platformundan canlı olarak yayımlanacak. DAZN hesabı üzerinden giriş yapılarak karşılaşma izlenebiliyor. Fransa’da ise ulusal platformlarda bölgesel şifreleme uygulanabildiği için canlı yayının yerel yayın politikalarına göre değişiklik gösterebildiği biliniyor.

Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Hollanda’da karşılaşmayı uluslararası yayıncılar aracılığıyla takip etmek mümkün olabiliyor. Avrupa dışındaki ülkelerde ise Paramount+, CBC Sport, SuperSport Action veya ilgili yayıncı platformlarından erişim sağlanabiliyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt 1
#Monaco
#canlı yayın
#Monaco Galatasaray
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.