Monaco Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı hafta karşılaşmasında Monaco’ya konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın kadro durumu ve yayın bilgileri belli oldu.

Galatasaray’ın deplasmanda Monaco ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat 23.00’te başlayacak. Müsabaka TRT 1 üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. II. Louis Stadı’nda yapılacak mücadelede Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie düdük çalacak. Yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek, dördüncü hakemlik görevini ise Allard Lindhout yapacak. VAR koltuğunda ise Belçika'dan Bram Van Driessche yer alacak.

Yayın için TRT 1’in uydu ve platform frekansları güncellendi. TRT 1 HD, Digiturk 23, D-Smart 26, Tivibu 22 ve Kablo TV 22. kanallardan izlenebilecek. TRT 1’in resmi web sitesi üzerinden canlı yayın seçeneği bulunurken, tabii platformundan da bilgisayar, tablet, telefon veya akıllı televizyon aracılığıyla şifresiz erişim sağlanabiliyor. Maç öncesi ve sonrası yayınlar da aynı ekranda yer alacak.

MONACO - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Monaco - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Monaco 11: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Karşılaşmanın Türkiye’deki yayıncısı TRT 1 olurken, bazı ülkelerde de farklı kanallar maçı canlı olarak ekrana taşıyacak. Mücadeleyi Azerbaycan’da CBC Sport, Güney Afrika’da SuperSport Action, İtalya’da Sky Go ve Rusya’da Okko Sport yayımlayacak. Ayrıca ABD’de Paramount+ üzerinden karşılaşma takip edilebilecek.

Monaco Galatasaray maçını veren yabancı kanallar:

ABD: Paramount+

Paramount+ Almanya: DAZN

DAZN Azerbaycan: CBC Sport

CBC Sport Güney Afrika: SuperSport Action

SuperSport Action Rusya: Okko Sport

Okko Sport İtalya: Sky Go

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1’in uydu frekansları TÜRKSAT 4A 11.958 V 27500 5/6 ve TÜRKSAT 3A 11.096 H 30000 5/6 olarak duyuruldu. TRT 1 HD için ise TÜRKSAT 4A’da 11.794 V 30000 3/4 ve TÜRKSAT 3A’da 11.054 V 30000 3/4 bilgileri paylaşıldı.

Yayın, TRT'nin resmi sitesinden ve tabii platformundan da takip edilebiliyor. Tabii uygulaması mobil cihazlar, akıllı televizyonlar, Apple TV, Amazon Fire Stick veya Android TV üzerinden kullanılabiliyor. Her iki platformda da üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra “Canlı TV” sekmesinden TRT 1’e erişim sağlanabiliyor.

Türkiye’de TRT 1 yayınları şifresiz olarak izlenebiliyor. Uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden erişim için herhangi bir şifre veya abonelik gerekmiyor. TRT 1’in frekansını eklemek maç yayınına ulaşmak için yeterli olacaktır.

Yurt dışında ise bazı yayınlarda bölgesel kısıtlamalar nedeniyle şifreli yayın uygulanabiliyor. Özellikle Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde Avrupa kupası maçları zaman zaman şifreli izlenebiliyor.

MONACO GALATASARAY MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Almanya’da mücadele DAZN platformundan canlı olarak yayımlanacak. DAZN hesabı üzerinden giriş yapılarak karşılaşma izlenebiliyor. Fransa’da ise ulusal platformlarda bölgesel şifreleme uygulanabildiği için canlı yayının yerel yayın politikalarına göre değişiklik gösterebildiği biliniyor.

Hollanda’da karşılaşmayı uluslararası yayıncılar aracılığıyla takip etmek mümkün olabiliyor. Avrupa dışındaki ülkelerde ise Paramount+, CBC Sport, SuperSport Action veya ilgili yayıncı platformlarından erişim sağlanabiliyor.