Hava Durumu
11°
 TGRT Haber

TRT 1 canlı yayın ile Galatasaray maçını ekranlara getiriyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. II. Louis Stadı’nda oynanacak mücadele bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. İşte TRT 1 Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri…

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
22:36
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
22:38

’ın ile oynayacağı UEFA mücadelesi bu akşam futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. ’de yayımlanacak karşılaşmayı izlemek isteyenler, kanalın erişim seçeneklerini araştırıyor.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

TRT 1 CANLI İZLE

Galatasaray’ın bu akşam Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Türkiye genelinde uydu üzerinden ücretsiz şekilde izlenebilirken, kanalın yayın akışına TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor. Futbolseverler özellikle Avrupa maçlarının olduğu dönemlerde TRT 1 frekans bilgilerini güncel tutarak canlı yayınlara erişim sağlayabiliyor.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

TRT 1’i izlemek için Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına ait frekanslar manuel olarak uydu alıcı cihazlara eklenebiliyor. TRT 1 HD ve SD yayınları için farklı frekans değerleri kullanılmaktadır. HD yayın için 11794 V 30000 3/4, SD yayın için ise 11958 V 27500 5/6 frekans bilgilerinin uydu alıcınızın ayarlarında girilmesi gerekiyor.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

TRT 1 NASIL İZLENİR?

TRT 1, uydu üzerinden şifresiz olarak izlenebildiği gibi internet aracılığıyla mobil cihazlardan, bilgisayarlardan ve akıllı televizyonlardan da erişilebiliyor. TRT İzle uygulaması veya trtizle.com adresi üzerinden canlı yayına ulaşılabiliyor. tabii platformundan da ücretsiz hesap oluşturularak TRT 1 canlı yayınları takip edilebiliyor.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

Uydu alıcı üzerinden izlemek isteyenlerin cihaz menüsünden Türksat 42E uydusunu seçmesi ve manuel arama ekranında güncel frekans bilgilerini girmesi yeterli oluyor. Sinyal gücü düşükse anten yönü ve kablo bağlantıları kontrol edilerek yayın sağlıklı şekilde alınabiliyor. Ayrıca TKGS desteği bulunan uydu alıcılarında otomatik kanal güncelleme seçeneği kullanılabiliyor.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

TRT 1’in canlı yayını, kurumun resmi internet sitesi üzerinden herhangi bir üyelik gerektirmeden izlenebiliyor. “” sekmesine tıklanmasıyla kanalın eş zamanlı yayını açılıyor. Aynı şekilde TRT İzle uygulaması da mobil cihazlarda canlı yayın imkanı sunuyor.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

tabii platformunda ise “Canlı TV” bölümünden TRT 1 seçilerek HD ya da cihazın desteklemesi durumunda 4K’ya yakın görüntü kalitesinde yayın takip edilebiliyor. Uygulama hem mobil cihazlarda hem de akıllı televizyonlarda kullanılabildiği için farklı ortamlarda izleme imkanı veriyor.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI İZLE

Galatasaray’ın bu akşam Monaco ile oynayacağı karşılaşma TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İzleyiciler, maçın başlama saati olan 23.00’ten itibaren karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek. Maç öncesi ve maç sonrası yayınlar da yine TRT 1’den izlenebilecek.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

Mücadele TRT İzle ve tabii platformlarında da eş zamanlı şekilde yer alıyor. Bu sayede karşılaşma hem televizyon hem de internet erişimi olan cihazlardan takip edilebilecek. Özellikle dışarıda bulunan kullanıcılar mobil cihazlar üzerinden canlı yayına rahatlıkla erişebilecek.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

MONACO GALATASARAY TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

Monako Prensliği’ndeki II. Louis Stadı’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, uydu alıcılarında TRT 1’in HD veya SD frekanslarından birini seçerek yayına ulaşabiliyor. Ayrıca dijital platformlardaki TRT 1 kanal numaraları üzerinden de maç takip edilebilecek.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

TRT 1 canlı yayınları bazı dönemlerde yurt dışında şifreli olabilse de Türkiye sınırları içinde uydu üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. İnternet erişimi olan kullanıcılar ise tabii ve TRT İzle platformları üzerinden yayınla bağlantı kurarak maçı kesintisiz şekilde izleyebiliyor.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD yayınına ulaşmak için Türksat 4A üzerindeki 11794 V 30000 3/4 frekansı veya Türksat 3A üzerindeki 11054 V 30000 3/4 frekansı kullanılabiliyor. Sinyal gücünün iyi olması, donma ve kesinti yaşanmaması açısından önemli. TKGS özelliği bulunan alıcılarda otomatik güncelleme yapılması yayın kalitesini artıracaktır.

TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? Monaco - Galatasaray maçı başlıyor

Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Tivibu’da 22 ve Kablo TV’de 22. kanalda yayın yapan TRT 1 HD, dijital platform kullanıcıları tarafından da kolaylıkla erişilebiliyor. İnternet üzerinden izleyen kullanıcılar için tabii platformu, yayın gecikmesinin az olduğu ve yüksek çözünürlük desteği sunduğu için tercih edilebiliyor.

