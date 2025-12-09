Barcelona Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona Eintracht Frankfurt maç kadrosu

İspanya devi Barcelona bugün kendi evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Barcelona mücadelede kesin bir galibiyet alarak ilk 8 ihtimalini sürdürmek istiyor. Mağlubiyet durumunda Barcelona'nın ilk 8 ihtimali kalmayacak.

Alman ekip Eintracht Frankfurt'un ise ilk 24 için karşılaşmadan puan alması gerekiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

BARCELONA - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak olan Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı açıklanan bilgilere göre tabii spor 4 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Devler Ligi'nde bu sezon beklentilerin altında performans gösteren İspanya devi ligde 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

Eintracht Frankfurt ise ilk 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 4 puan toplayan Eintracht Frankfurt puan tablosunda 28. sırada bulunuyor.

BARCELONA - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasının ilk gün maçları kapsamında oynanacak olan Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı açıklanan bilgilere göre saat 23.00'te başlayacak. UEFA tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Davide Massa yönetecek.

CAN UZUN İLK 11'DE YOK

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz Can Uzun, 1 Kasım 2025 tarihinde Bundesliga kapsamında oynanan Heidenheim maçında sakatlanmıştı. Geçirdiği sakatlığı yeni atlatan milli futbolcunun karşılaşmada yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

BARCELONA - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇ KADROSU

Geçtiğimiz haftalarda sakatlıklar nedeniyle sorunlar yaşayan Barcelona, Eintracht Frankfurt maçına ise sadece 2 eksik ile çıkacak. İspanya devinde sadece Gavi ve Dani Olmo mücadelede forma giyemeyecek.

Eintracht Frankfurt'ta ise Jessic Ngankam, Jonathan Burkardt ve Timothy Chandler'ın sakatlığı bulunuyor. Micht Batshuayi'nin ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

BARCELONA - EİNTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11

Barcelona - Eintracht Frankfurt maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: Garcia; Kounde, Martin, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Brown, Theate; Dahoud, Chaibi; Gotze, Doan, Bahoya; Knauff