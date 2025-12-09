Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Bir süredir teknik ve fiziki takip altında olan şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "riskli hareket profili" oluştuğu belirlenmişti.

KAÇIŞ HAZIRLIĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter’in olağan dışı temas trafiği ve kısa süreli, yoğun hareketliliği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket eden Sultan Nur Ulu da izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HAZIRLIĞI YAPTILAR

Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki bilgiler, dün akşam saatlerinde Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’e iletildi. Başsavcı Öksüz, kaçış planının kesinleştiği raporları üzerine derhal gözaltı talimatı verdi. Talimatın ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul Emniyeti ile koordinasyon kurarak operasyonu başlattı. Firar girişimine ilişkin son hamle saat 21.45’te geldi.

VALİZLERLE KAÇIŞ PLANLARI ÇÖKTÜ

Yalova ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri belirlenen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece’de, yurt dışına kaçmak üzere valizleriyle birlikteyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İstanbul’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmeleri bekleniyor.