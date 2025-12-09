Menü Kapat
Editor
 | Nalan Güler Güven

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı!

Son dakika! Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı! Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma kapsamında "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 22:37

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gizli bir kapsamında kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Bir süredir teknik ve fiziki takip altında olan şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "riskli hareket profili" oluştuğu belirlenmişti.

KAÇIŞ HAZIRLIĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter’in olağan dışı temas trafiği ve kısa süreli, yoğun hareketliliği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket eden Sultan Nur Ulu da izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı!

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HAZIRLIĞI YAPTILAR

Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki bilgiler, dün akşam saatlerinde Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’e iletildi. Başsavcı Öksüz, planının kesinleştiği raporları üzerine derhal gözaltı talimatı verdi. Talimatın ardından Yalova Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul Emniyeti ile koordinasyon kurarak operasyonu başlattı. Firar girişimine ilişkin son hamle saat 21.45’te geldi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı!

VALİZLERLE KAÇIŞ PLANLARI ÇÖKTÜ

Yalova ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri belirlenen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece’de, yurt dışına kaçmak üzere valizleriyle birlikteyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İstanbul’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmeleri bekleniyor.

