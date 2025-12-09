Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşından karşı hamle geldi

Güllü'nün ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı. Ölümünün ardından ortaya çıkan bazı kişiler yeni iddialar ortaya atmış ölümünün üzerindeki puslu hava daha da artmıştı. Bu suçlamalara tepki gösteren Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu harekete geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 20:22

Ünlü arabesk sanatçısı Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor. 'daki evinin terasında oynarken düştüğü iddia edilen Güllü'nün ölümünün arkasından çeşitli iddialar konuşulmaya başlanmıştı. Taraflar arasındaki söz düelloları sonrası "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un (52), kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, davanın tanıklarına karşı hamle yaptı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşından karşı hamle geldi

GÜLLÜ'NÜN KIZI VE ARKADAŞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU


28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, Yalova Adliyesi'ne giderek müvekkilleri hakkında asılsız iddialarda bulunduklarını iddia ettikleri tanıklar ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşından karşı hamle geldi

TARAFLARIN KARŞILIKLI SUÇLAMALARI SÜRÜYOR


Avukat Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkillerinin bilgisi dışında ses kayıtları alan ve asılsız iddialarda bulunduklar iddia edilen B.D, R.Y., Ç.K., F.A., 3 avukatı ve Gülter'in erkek arkadaşı K.E. ile F.A. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. F.A. tarafından ailesiyle tehdit edilen İ.Ö'nün de avukatlığını yaptığını belirten Uçanok, şunları kaydetti:

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşından karşı hamle geldi


"Sözde kadına karşı şiddetin hesabını soracakları iddiasıyla yola çıkan birtakım kişiler, kontrolsüz sosyal medya platformlarında, özellikle gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri yayınlarda İ.Ö'nün kişisel verilerini ifşa etmekte, özel hayatına, aile hayatına, kadınlığına ve her türlü kutsal değerine saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, salt kendisinin kadın olması ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından ötürü yapılmaktadır. Yine sözde, Türk toplumunun kendilerine destek verdiğini iddia eden bu kişiler, bir kadının hem toplumsal olarak hem de inancımızda kutsal sayılan değerlerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedirler. Bu durum hem müvekkilimizi hem de ailesini çok zor duruma düşürmekte, mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Üstelik bu kişiler, eylemlerini yalnızca İ.Ö'ye değil, bilhassa kadınlar olmak üzere kendilerinden farklı düşünen, tarafsız, objektif bir şekilde meseleleri ele almaya çalışan herkese yöneltmekte, bir linç furyası başlatarak algı operasyonu ile kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar. İ.Ö, bir kadın ve demokratik topluma katkı veren, halkın haber alma hakkını temsil eden bir gazeteci olarak tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Biz de avukatları olarak toplumu manipüle ederek kadınlarımızı hedef tahtası haline getiren kişiler ve zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz."
Uçanok, yakın zamanda benzer suçlara karışan kişi ve kurumlarla ilgili desuç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşından karşı hamle geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nihat Doğan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini belirtti
Güllü’nün son isteği gerçek oluyor! Kibariye stüdyoya girdi
Güllü'nün adli tıp raporu çıktı, ölüm nedeni belli oldu
ETİKETLER
#yalova
#ölüm
#darbe
#suç duyurusu
#Güllü
#Arabesk Sanatçı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.