19°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün adli tıp raporu çıktı, ölüm nedeni belli oldu

Güllü lakaplı ünlü arabesk müziği sanatçısı Gül Tut Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Güllü'ün adli Tıp Raporu çıktı. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni yüksekten düşme olarak belirlendi.

IHA
14.10.2025
saat ikonu 14:41
14.10.2025
saat ikonu 14:45

’da 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün tamamlandı. Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayenesi ve işlemleri sonucunda nedenine dair detaylar netleşti.

GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Rapora göre Gül Tut’un vücudunun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda travmatik emareye rastlandı. Cinsel muayenede ise akut (yeni) travmatik bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Çınarcık'taki evinin 5, katındaki penceresinden aşağıya düşen Güllü'nün yapılan otopsisinde beyninde kanama, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi. Ayrıca toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındı.

GÜLLÜ'NÜN ALKOL SEVİYESİ YÜKSEK ÇIKTI

Laboratuvar incelemelerinde Gül Tut’un kanında 3,53 promil etanol (alkol) bulunduğu açıklandı. Histopatolojik izlerin travmalarla uyumlu olduğu, biyolojik örneklerde ise Gül Tut dışında herhangi bir DNA profiline rastlanmadığı bildirildi.

Birinci İhtisas Kurulu’nun mütalaasında, zehirlenmeye dair herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı, ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması sonucu gelişen kafa içi kanama, beyin hasarı ve iç organ yaralanmaları nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Adli tıp raporu, 13 Ekim 2025 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu: Adli Tıp 'kati' raporu çıktı
Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebini buldu
ETİKETLER
#yalova
#ölüm
#otopsi
#Adli Tıp Raporu
#Güllü
#Yüksekten Düşme
#Magazin
