Güllü’nün son isteği gerçek oluyor! Kibariye stüdyoya girdi

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, 2 ay önce evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Güllü'nün son isteği ise Kibariye tarafından yerine getirilecek.

GÜLLÜ'NÜN SON İSTEĞİ YERİNE GETİRİLİYOR

Uğur Kotan yazdığı yazıda, "İlk iş olarak Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi'ye ulaştım. Kendisi canlı yayınımıza gözyaşları içinde bağlanıp duygularını dile getirdi. Sonra yaptığımız istişareler sonunda bu şarkının en çok Kibariye'ye yakışacağını düşündük. Hemen eşi ve menajeri Ali Küçükbalçık'a ulaştım. Ali bey için "Telefonlarını bile açmaz. Bu şeylerle pek ilgilenmez' diyorlardı. Aksine Ali Bey de en az bizim kadar sahiplendi, sorumluluk hissetti ve ilerleme kaydettik." diyerek Kibariye iletişime geçtiklerini belirtti.

GÜLLÜ'NÜN ŞARKISINI KİBARİYE OKUYACAK

Güllü'nün çok okumak istediği şarkıyı bugün Kibariye okuyacak. Kotan sürecin işleyişiyle ilgili ise, "Bugün gelinen noktada Güllü'nün yaşamının son günlerinde en çok istediği şeyi ömrü yetmediği için bizler sahiplenerek Kibariye hanımla gerçekleştiriyoruz. Projede sadece doğru insanları bir araya getirerek küçük de olsa bir katkım olduğu için çok mutluyum. Şarkı için bir hafta içinde stüdyoya girilecek. Kibariye hanımın o güzel sesinden sadece Ahmet için de değil, acı çekmiş, hayattan, ailelerinden, annelerinden, koparılmış tüm çocuklar için ‘Ah çocuk' şarkısını dinleyeceğiz" diyerek hem Kibariye hem de Güllü'nün hayranlarına müjdeyi verdi.