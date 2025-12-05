Giray Altınok bir röportaj verdi, kendi emekli buldu! Sektörü bırakacağı haberlerini ti'ye aldı

Uzun yıllardır oyunculuk yapan Giray Altınok, Prens dizisinde sergilediği performansla adından söz ettirdi. Senarist olarak da adından söz ettiren Giray Altınok, son röportajında ise verdiği cevapla sektörden çekiliyor iddialarına sebep oldu.

GİRAY ALTINOK BİR RÖPORTAJ VERDİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Son günlerde ise hakkında “emeklilik” başlıklı bir haber gündeme geldi. Bir röportajda “Ne olursa emekli olursunuz?” sorusuna verdiği “Ev-araba tamam, yorulursam emekli olurum” cevabı sonrası "Oyunculuğu bırakıyor" iddiaları gündeme geldi.

Giray Altınok da bir X hesabının haberine esprili bir şekilde cevap verdi ve “Ulan röportaj yapılırken ordaydım Allahtan” diyerek durumla dalga geçmeyi ihmal etmedi.