Giray Altınok bir röportaj verdi, kendi emekli buldu! Sektörü bırakacağı haberlerini ti'ye aldı

Giray Altınok, son yıllarda Prens ile yakaladığı başarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şu sıralar baba olmanın heyecanını yaşayan Giray Altınok, verdiği röportaj sonrası "Sektörden çekiliyor" haberleri gündem oldu. Giray Altınok, hakkında çıkan haberi ti'ye almayı ihmal etmedi.

Giray Altınok bir röportaj verdi, kendi emekli buldu! Sektörü bırakacağı haberlerini ti'ye aldı
Uzun yıllardır yapan , Prens dizisinde sergilediği performansla adından söz ettirdi. Senarist olarak da adından söz ettiren Giray Altınok, son röportajında ise verdiği cevapla sektörden çekiliyor iddialarına sebep oldu.

GİRAY ALTINOK BİR RÖPORTAJ VERDİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Son günlerde ise hakkında “” başlıklı bir haber gündeme geldi. Bir röportajda “Ne olursa emekli olursunuz?” sorusuna verdiği “Ev-araba tamam, yorulursam emekli olurum” cevabı sonrası "Oyunculuğu bırakıyor" iddiaları gündeme geldi.

Giray Altınok bir röportaj verdi, kendi emekli buldu! Sektörü bırakacağı haberlerini ti'ye aldı

Giray Altınok da bir X hesabının haberine esprili bir şekilde cevap verdi ve “Ulan yapılırken ordaydım Allahtan” diyerek durumla dalga geçmeyi ihmal etmedi.

Giray Altınok bir röportaj verdi, kendi emekli buldu! Sektörü bırakacağı haberlerini ti'ye aldı
Sıkça Sorulan Sorular

Giray Altınok kaç yaşında?
11 Aralık 1983 doğumlu Giray Altınok, Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı.
