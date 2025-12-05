Menü Kapat
Magazin
Bade İşçil'den hemcinslerini kızdıracak açıklama: Beni kadınlar dışladı

Son olarak Kimler Geldi, Kimler Geçti yapımında rol alan Bade İşçil, son verdiği röportajda takipçilerini ikiye böldü. Daha çok hemcinsleri tarafından dışlandığını belirten Bade İşçil, "Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama" dedi.

Bade İşçil'den hemcinslerini kızdıracak açıklama: Beni kadınlar dışladı
Gülpare, Ezel ve Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol alan Bade İşçil, 2016 yılında Malkoç Süalp ile yollarını ayırdı. Bir oğlu olan Bade İşçil, sık sık yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. İşçil, son olarak katıldığı programda hemcinslerinden yakındı.

BADE İŞÇİL'DEN BİR GARİP ÇIKIŞ

Programda yaptığı samimi açıklamada, kadın ilişkilerinde zaman zaman zorlandığını belirten İşçil, "Kadınların yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım." ifadelerini kullandı.

Bade İşçil'den hemcinslerini kızdıracak açıklama: Beni kadınlar dışladı

BADE İŞÇİL "KİMSEYİ KENDİME LAYIK GÖRMÜYORUM" SÖZLERİYLE GÜNDEM OLDU

Zaman zaman otobüse binerken görüntülenen Bade İşçil, bu yılın başında verdiği bir röportajla da gündeme oturdu. Bade İşçil, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise "Bir ilişkim yok. Olması için de çabam yok. Aramıyorum. Aşka küsmedim. Herhalde kimseyi kendime layık görmüyorum. Tanışıp bir şey hissettiğim biri olmadı" diye konuştu.

Bade İşçil'den hemcinslerini kızdıracak açıklama: Beni kadınlar dışladı
Sıkça Sorulan Sorular

Bade İşçil kaç yaşında?
8 Ağustos 1983 doğumlu Bade İşçil, ilk olarak 2007 yılında Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. İşçil, 2009 yılında Ezel dizisiyle popüler oldu.
