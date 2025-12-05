Bade İşçil'den hemcinslerini kızdıracak açıklama: Beni kadınlar dışladı

Gülpare, Ezel ve Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol alan Bade İşçil, 2016 yılında Malkoç Süalp ile yollarını ayırdı. Bir oğlu olan Bade İşçil, sık sık yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. İşçil, son olarak katıldığı programda hemcinslerinden yakındı.

BADE İŞÇİL'DEN BİR GARİP ÇIKIŞ

Programda yaptığı samimi açıklamada, kadın ilişkilerinde zaman zaman zorlandığını belirten İşçil, "Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım." ifadelerini kullandı.

BADE İŞÇİL "KİMSEYİ KENDİME LAYIK GÖRMÜYORUM" SÖZLERİYLE GÜNDEM OLDU

Zaman zaman otobüse binerken görüntülenen Bade İşçil, bu yılın başında verdiği bir röportajla da gündeme oturdu. Bade İşçil, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise "Bir ilişkim yok. Olması için de çabam yok. Aramıyorum. Aşka küsmedim. Herhalde kimseyi kendime layık görmüyorum. Tanışıp bir şey hissettiğim biri olmadı" diye konuştu.