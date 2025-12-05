Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, Derin Talu'ya öfke kustu: Onunla uğraşmak zor

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen özel bir etkinlikte Derin Talu'nun "Kıskanç insanlar, çirkin ve şişman" şeklindeki açıklamalarına öfke kustu.

DERİN TALU'NUN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNE CANSEL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT TEPKİ GÖSTERDİ

Kıskançlık ve toksik ilişkilerden bahseden Zeynep Tuğçe Bayat, bireylerin ilişkilerinde sınırlarını koruyamaması ve kişilik haklarını ihlal etmesinin sorunlu bir duruma yol açtığını belirtti. Bayat'a göre, kişi kendi özüne dönüp özgüvenini güçlendirdiğinde, bu tarz indirgemeci bakış açılarının ortadan kalkacağını ifade etti.

Bayat daha sonra ise "Fiziksel özelliklere bu kadar fazla atıfta bulunmamız gerekmiyor. Başka şeylere odaklanmalıyız," diyerek konunun fiziksel görünüşten ziyade içsel dengeye kaydırılması gerektiğini savundu.

Aynı konuya Cansel Elçin ise daha kısa ve net bir yorum getirdi. Elçin, kıskançlığı tanımlarken, "Kıskançlık vakit kaybıdır, onunla uğraşmak çok zordur," ifadelerini kullandı. Her iki oyuncu da, Derin Talu’nun fiziksel özelliklere odaklanan kıskançlık tanımına karşın, meselenin daha çok psikolojik ve zamansal kayıplarla ilgili olduğu mesajını verdi.