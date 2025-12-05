Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş muhtemel rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu karşılaşmaları dün tamamlandı. Karşılaşmaların tamamlanmasılya birlikte grup aşamasına yükselen 19 takım belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması kura çekimi ise bugün gerçekleştirilecek. Futbolseverler tarafından Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması kura çekimi bugün saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MUHTEMEL RAKİPLERİ

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar belirlenecek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1. torbada yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın Grup Torbaları şöyle:

1. Torba

Galatasaray

Fenerbahçe

Samsunspor

Beşiktaş

Başakşehir

Eyüpspor

2. Torba

Trabzonspor

Çaykur Rizespor

Konyaspor

Alanyaspor

Gaziantep

Antalyaspor

3. Torba

Kocaelispor

GEnçlerbilriği

Karagümrük

Bodrum

İstanbulspor

Erzurumspor

4. Torba