TGRT Haber
13°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş muhtemel rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün grup aşaması kura çekimi gerçekleştirilecek. TFF tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nın Grup Torbaları açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası muhtemel rakipleri belli oldu. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş muhtemel rakipleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 12:00

'nın 4. eleme turu karşılaşmaları dün tamamlandı. Karşılaşmaların tamamlanmasılya birlikte grup aşamasına yükselen 19 takım belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması ise bugün gerçekleştirilecek. Futbolseverler tarafından Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş muhtemel rakipleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması kura çekimi bugün saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş muhtemel rakipleri

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MUHTEMEL RAKİPLERİ

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar belirlenecek. , ve 1. torbada yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın Grup Torbaları şöyle:

1. Torba

  • Galatasaray
  • Fenerbahçe
  • Samsunspor
  • Beşiktaş
  • Başakşehir
  • Eyüpspor

2. Torba

  • Trabzonspor
  • Çaykur Rizespor
  • Konyaspor
  • Alanyaspor
  • Gaziantep
  • Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş muhtemel rakipleri

3. Torba

  • Kocaelispor
  • GEnçlerbilriği
  • Karagümrük
  • Bodrum
  • İstanbulspor
  • Erzurumspor

4. Torba

  • Boluspor
  • Iğdır FK
  • Keçiörengücü
  • Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
  • Fethiyespor
  • Aliağa Futbol
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#kura çekimi
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#Aktüel
TGRT Haber
