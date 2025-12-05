Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş muhtemel rakipleri

Kategoriler
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu karşılaşmaları dün tamamlandı. Karşılaşmaların tamamlanmasılya birlikte grup aşamasına yükselen 19 takım belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması kura çekimi ise bugün gerçekleştirilecek. Futbolseverler tarafından Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması kura çekimi bugün saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TFF tarafından yapılan açıklamaya göre grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar belirlenecek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1. torbada yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın Grup Torbaları şöyle:
1. Torba
2. Torba
3. Torba
4. Torba