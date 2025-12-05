Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

Kaşla göz arası 33 bin dolarlık yumurtayı yuttu! Polisler sabırla tuvalet nöbeti tuttu

Yeni Zelanda’da yaklaşık 19 bin 500 ABD doları değerindeki kolyeyi yutan şüpheli tutuklandı. Polislerin şüphelinin başında nöbet tuttuğu ve değerli kolyenin herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek duyulmadan ele geçirildiği bildirildi.

Kaşla göz arası 33 bin dolarlık yumurtayı yuttu! Polisler sabırla tuvalet nöbeti tuttu
AA
05.12.2025
05.12.2025
Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde 33 bin 585 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 19 bin 500 ABD doları) değere sahip olan bir kolyeyi yutan şüpheli apar topar tutuklandı.

Polis yetkilileri, 18 ayar altından üretilen, 60 beyaz elmas ile 15 mavi safir ile süslü yutulan kolyeyi yutan şüphelinin başında nöbet tuttuğu ve herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadan doğal yollarla çıkarılıp ele geçirildiği belirtildi.

Kaşla göz arası 33 bin dolarlık yumurtayı yuttu! Polisler sabırla tuvalet nöbeti tuttu

JAMES BOND FİLMİNDEN ESİNLENİLDİ

Tutuklu yargılanmasına karar verilen ve ismi gizli tutulan 32 yaşındaki şüphelinin, bir sonraki duruşmasının 8 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Sınırlı sayıda üretilen Faberge yumurtası kolyesinin yapımında, sahte bir Faberge yumurtasının kullanıldığı mücevher kaçakçılığı operasyonunu konu alan 1983 yapımı James Bond filmi "Octopussy"den esinlenildiği ifade ediliyor.

Küçük yumurta şeklindeki koyu yeşil renkli kolyenin dış kısmında, değerli mücevherlerle kaplanmış çiçek motifleri, içerisinde ise ahtapot figürü yer alıyor.

ABD tarihinin en büyük mücevher soygunu: Zırhlı araçtan çaldılar
16 milyonluk soygun sonrası damda keyif uykusu! Ekipler bile şoke oldu
#Dünya
