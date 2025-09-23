16 milyonluk soygun sonrası damda keyif uykusu! Ekipler bile şoke oldu

6 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan kuyumcuya gelen şüpheliler elektronik sinyal bozucu cihaz kullanarak 16 milyonluk vurgun yaptı. Maskeli hırsızlar milyonluk altınlarla birlikte sırra kadem basarken, polis ekipleri de operasyonun düğmesine bastı.

DAMDA UYURKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası ve yaklaşık 2 bin motosikleti inceleyerek iz sürdü. Şüphelilerin iki motosikletle Adana’dan geldikleri, kameralara yakalanmamak için köy yollarını tercih ettikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin de aralarında olduğu ‘kasa hırsızlığı’ suçundan sabıkalı 6 kişi, Adana’da yakalandı. Yakalanan bir şüphelinin damda uyurken gözaltına alınması da görüntülere yansıdı. Mersin'e getirilerek emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden soygunu gerçekleştirdikleri belirlenen Cemal K., Sadık K., Şükrü B. ve Şaban A. tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÜYÜK SOYGUN KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin soygun anları da kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin gözcülük yaptığı içeri giren 3 şahsında altınları torbalara doldurarak çıkmaları yer aldı. Şüphelilerin geldikleri motosikletlerle kaçma anları da kameraya yansıdı.