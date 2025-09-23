Menü Kapat
16 milyonluk soygun sonrası damda keyif uykusu! Ekipler bile şoke oldu

Mersin'de elektronik sinyal bozucu kullanarak girdikleri kuyumcudan 16 milyon liralık altın ve ziynet eşyası çalan şüpheliler Adana'da yakalandı. Şüphelilerden birinin damda uyurken yakalanması dikkat çekerken, soygun anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 09:51

6 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan kuyumcuya gelen şüpheliler elektronik sinyal bozucu cihaz kullanarak 16 milyonluk yaptı. Maskeli hırsızlar milyonluk altınlarla birlikte sırra kadem basarken, polis ekipleri de operasyonun düğmesine bastı.

DAMDA UYURKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce ve yaklaşık 2 bin motosikleti inceleyerek iz sürdü. Şüphelilerin iki motosikletle ’dan geldikleri, kameralara yakalanmamak için köy yollarını tercih ettikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin de aralarında olduğu ‘kasa hırsızlığı’ suçundan sabıkalı 6 kişi, Adana’da yakalandı. Yakalanan bir şüphelinin damda uyurken gözaltına alınması da görüntülere yansıdı. 'e getirilerek emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden soygunu gerçekleştirdikleri belirlenen Cemal K., Sadık K., Şükrü B. ve Şaban A. tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÜYÜK SOYGUN KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin anları da kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin gözcülük yaptığı içeri giren 3 şahsında altınları torbalara doldurarak çıkmaları yer aldı. Şüphelilerin geldikleri motosikletlerle kaçma anları da kameraya yansıdı.

