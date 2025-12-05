Diyarbakır'da cani damat dehşeti! Önce kayınbabasını sonra kayınbiraderini öldürdü

Kategoriler
Ergani ilçesine bağlı Canveren köyünde dehşet yaşandı. M.K., kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle damat M.K. yanında getirdiği silah ile dehşet saçtı. Cani damat, kayınbabası ve kayınbiraderini gözünü kırpmadan öldürdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.C.T. ve M.T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kısa sürede olay yerine gelen jandarma asayiş ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin arından damat M.K. yakalandı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi daha operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.