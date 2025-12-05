Ticaret Bakanı Bolat: Turquality, Türkiye'nin ihracat başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı

Türkiye'nin markalaşma vizyonuna yön veren politika araçlarının, sektör temsilcilerinin ve uluslararası rekabet gücünün en güçlü unsurlarının bir araya geldiği Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Marka ve Turquality programının oluşturduğu güçlü ekosistemin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik, markalaşma, inovasyon, kurumsal gelişim, hizmet ve mal ihracatında rekabetçilik gibi başlıklarda derinlikli perspektif sundu. Etkinlikte, Türkiye'nin küresel marka kapasitesini geliştirmeye yönelik görüşlerin paylaşılması ve yeni işbirliklerinin oluşmasına zemin hazırlanması hedefleniyor.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 23 yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, eğitimden sağlığa, ticaretten ulaştırmaya, enerjiden çevreye, tarımdan sanayiye, hizmetlerden savunma alanına varıncaya kadar çok büyük aşamaların kaydedildiğine dikkati çekti.

İstikrarın bulunmadığı yerde huzurun, performans ve başarının da olmadığını ifade eden Bolat, "İstikrar sağlandıktan sonra doğru adımlarla yenilikler, reformlar, modernleşme, dışa açılma, ekonomi pastasını büyütme hamleleri başarıldığı zaman hem toplam gelir büyüyor hem de kişi başına gelir büyüyebiliyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İHRACAT YOLCULUĞU YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR"

Ömer Bolat, Türkiye olmadan uluslararası platformlarda bölgesel ve küresel konuların çözümü noktasında büyük bir eksiklik bulunduğunu söyledi. Turquality'nin, Türkiye'nin ihracat başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı olduğunu belirten Bolat, "Bugün 400 milyar dolara yaklaştık toplam mal ve hizmetler ihracatında, 500 milyar dolara da ulaşmak elimizde. 2030'a kadar olan sürede onu da başaracağız." dedi.

Bolat, Türkiye'nin ihracat yolculuğunun yükselmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz kumbarada küçük küçük tasarruf biriktirir gibi her ay ihracatımıza az da olsa çok da olsa ilaveler yaparak yıl sonunda ihracat rakamlarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi ve halkımızı daha müreffeh, daha refah içinde, daha gelişmiş yarınlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yıllıklandırılmış olarak 270,6 milyar doları aştık mal ihracatında, kasım sonu itibarıyla 122,5 milyar dolar hizmet ihracatına ulaştık. Aralık sonunda 395 milyar doları görmek nasip olacak diye canla başla çalışıyoruz."

BÜYÜME HEDEFİ 1,5 TRLİYON DOLARI AŞTI

Bakan Bolat, büyümede Türkiye'nin 1,5 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmış durumda olduğunu anlatarak, "19,5 milyon istihdamdan devraldığımız Türkiye'yi 32 milyon 750 bin istihdama yükselttik ekim ayı verileri itibarıyla." açıklamasını yaptı.

Bu yıl 11 ayın 9'unda mal ihracatıyla aylık artışların başarıldığını belirten Bolat, "Zaman zaman rekorlar kırıyoruz. Son 32 ayda görevde olduğumuz sürede 17 ayında mal ihracat rekorları kırıldı." ifadelerini kullandı.

Bolat, yeni ülkelerin ve yeni rakiplerin ortaya çıktığına işaret ederek, "Meydan okumalar, sınamalar devam ediyor. Rekabet gücümüzü devam ettirmek, yeni rakiplerle maliyetler noktasında rekabet edebilmek, kalite noktasında rekabet edebilmek, mevcut pazarlarımızı korumak ve daha geliştirmek ama yeni pazarlar bulmak noktasında çalışıyoruz." diye konuştu.

"TURQUALİTY, 20 YILDA ÇOK BAŞARILI OLDU"

Ömer Bolat, Afrika stratejisi, Asya atağı, Kuzey Amerika atağı, Güney Amerika programı, İslam ülkeleri ile ticareti geliştirme stratejisi ve uzak ülkeler stratejisi gibi programların uygulanmasına devam edildiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak bütçelerinin yüzde 60'ını direkt ihracatçılara destek olarak kullandıklarını dile getiren Bolat, "Bu yıl 33 milyar liralık bir destek paketini ihracatçılarımıza kanalize ettik." dedi.

Bolat, rekabetçi, beğenilen, tercih edilen bir ürüne sahip olunabilmesi için tüketicinin istek ve beğenilerini karşılayan bir ürünün olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rakiplerinizden daha iyi bir ürün üretmeniz gerekiyor ve fiyatınızın da makul olması, rekabetçi olması gerekiyor. Bunun yanında katma değeri artırabilmek ve ürününüzün daha rekabetçi olabilmesi, marka değerinin olması gerekiyor. İnovasyon katkısının olması gerekiyor. Teknolojik düzeyinin yükselmesi gerekiyor. Turquality, bilinirlik, farkındalık, katma değeri ve kaliteyi yükseltme aracı olarak ortaya çıktı ve 20 yılda çok başarılı oldu."

TURQUALİTY’NİN UYGULAMA SÜRECİNDE, FİRMALARIMIZIN YÖNETİM SİSTEMLERİ GÜÇLENDİ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma modeli olan Turquality'nin sadece firmaları teşvik aracı olarak tasarlanmadığını, Turquality ile Türk markalarının küresel rekabet sahnesinde güçlü bir şekilde yer almalarının hedeflendiğini dile getirdi.

Turquality'nin stratejisi, vizyonu ve sistematiği ile markaları dünyanın en rekabetçi ekonomileriyle aynı ligde yarıştırma iddiası taşıyan bir model olduğunu ifade eden Gültepe, "20 yılda bu program, firmalarımızın ufkunu genişletmekle kalmadı, aynı zamanda, markalaşmayı, tasarımı, inovasyonu, kurumsal yönetimi ve sürdürülebilirliği iş stratejilerinin merkezine yerleştirdi. Bugün yurt dışında mağazalaşan, teknoloji ihraç eden, tasarımıyla fark yaratan, global zincirlere entegre olan çok sayıda markamızın arkasında Turquality desteği, disiplini ve vizyonu bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ALGIYI YÖNETEN FİRMALAR RAKİPLERİNE GÖRE YÜZDE 30 DAHA KARLI HALE GELDİ"

Küresel ticaretin çok hızlı dönüştüğünü belirten Gültepe, araştırmalara göre, algıyı yöneten firmaların rakiplerine göre yüzde 30 daha karlı hale geldiğini söyledi.

Gültepe, Turquality'nin bu dönüşümün merkezinde yer aldığına işaret ederek, "Turquality’nin 20 yıllık uygulama sürecinde, firmalarımızın yönetim sistemleri güçlendi. Artık sadece ürün ihraç eden bir ülke değil, tasarımıyla, hikayesiyle, özgün kimliğiyle dünya sahnesine çıkan markalar üreten bir ülkeyiz." diye konuştu.

TİM olarak, programın başlangıcından bu yana sürecin hem fikirsel hem de operasyonel gelişimine katkı sunmaktan büyük gurur duyduklarını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Biz sadece ihracat rakamlarımızı artırmayı değil, markalarımızın uluslararası pazarlarda kalıcı ve güçlü bir yer edinmesini temel öncelik olarak görüyoruz. Gelecek dönemde daha fazla global marka çıkaran, daha yüksek katma değer yaratan, tasarım ve inovasyonla büyüyen, uluslararası pazarlarda kalıcı başarı sağlayan bir Türkiye hedefliyoruz. İnanıyorum ki Turquality programı, önümüzdeki 20 yılda küresel Türk markalarının çıkışında en kritik rollerden birini oynayacak."

"DERDİMİZ, TÜRKİYE'NİN KİLOGRAM BAŞINA DEĞERİ EN ÜST OLAN ÜRÜNLERİNİ YURT DIŞINA GÖNDERMEK"

Tüm Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF) Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ise Türkiye'nin ihracatında kilogram değerini yükseltmek için derneği kurduklarını ifade etti.

Tüzmen, Turquality programı içerisinde yaklaşık 12 ila 14 dolar kilogram başına değer kazanan ihracat ürünlerinin olduğunu belirterek, "Bizim derdimiz bundan sonra Türkiye'nin kilogram başına değeri en üst olan ürünlerini yurt dışına göndermek ve bunu takip etmek." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TDKF Başkanı Kürşad Tüzmen tarafından çeşitli kategorilerde firmalarda ödüller verildi. TOGG'un Turquality programına dahil olması nedeniyle TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'a da katılım beratı verildi.