Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Galatasaray rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimleri bugün gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray grubu belli oldu. Taraftarlar tarafından ZTK Galatasaray rakipleri kim oldu, maçları ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Galatasaray rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 15:36

'nın 2025-2026 sezonunun kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından 'ın Ziraat Türkiye Kupası grubu belli oldu.

Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray grubu, rakipleri kim oldu, maçları ne zaman merak ediliyor.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Galatasaray rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray A grubu'na yerleşti. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası A Grubu karşılaşmaları kapsamında A Grubu'nda 2 iç ve 2 dış sahada toplam 4 maç yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:

  • Galatasaray
  • Başakşehir
  • Trabzonspor
  • Alanyaspor
  • Fatih Karagümrük
  • İstanbulspor
  • Boluspor
  • Fethiyespor
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Galatasaray rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY RAKİPLERİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçları kapsamında Galatasaray 4 takımla karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası rakipleri şöyle:

  • Başakşehir
  • Fethiyespor
  • İstanbulspor
  • Alanyaspor
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Galatasaray rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması ilk maçları 23-24-25 Aralık, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat ve 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu kapsamda Galatasaray'ın RAMS ile oynayacağı karşılaşma 23-24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın bütün Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri şöyle:

  • Galatasaray - Başakşehir | 23-24-25 Aralık 2025
  • Fethiyespor - Galatasaray | 13-14-15 Ocak 2026
  • Galatasaray - İstanbulspor | 2-3-4 Şubat 2026
  • Alanyaspor - Galatasaray | 2-3-4 Mart 2026

Galatasaray'ın net maç tarihleri hakkında ise henüz TFF tarafından resmi açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynayacağı karşılaşmaların net tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#başakşehir
#trabzonspor
#Alanyaspor
#ziraat türkiye kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.