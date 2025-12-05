Menü Kapat
Editor
 | Ümit Buget

Leyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor

Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Leyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor, dava 16 Ocak'ta yeniden görülecek.

IHA
05.12.2025
05.12.2025
'ın bozma kararının ardından Leyla Aydemir davası 16 Ocak'ta yeniden ele alınacak. Duruşmada hem tanıkları dinlenecek hem de savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonuçları dosyaya aktarılacak.

'da 2018 yılında kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davası, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye hazırlanıyor. Yargıtay, önceki yargılamada eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle beraat kararlarını bozarak dosyayı Ağrı 1. Ağır

CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERMİŞTİ
Bozma sonrası yeniden başlayan süreç kapsamında davanın yeni duruşması 16 Ocak'ta yapılacak. Leyla Aydemir'in annesi Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, duruşmada olay döneminde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personelinin tanık olarak dinleneceğini, sanıkların ise bozma kararına ilişkin beyanlarının alınacağını açıkladı.

Leyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor



'16 OCAK TARİHİNDE GÖRÜLECEK DURUŞMADA AFAD ÜYELERİ TANIK OLARAK DİNLENECEK'

Davanın ikinci yargılamasına ilişkin duruşma, 16 Ocak'ta yapılacak. Anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, duruşmada önemli isimlerin tanık sıfatıyla dinleneceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Hatırlanacağı üzere Leyla Aydemir davasında sunduğum ses kayıtları neticesinde dosya Yargıtay tarafından bozulmuştu. 16 Ocak tarihinde görülecek duruşmada, olayın yaşandığı tarihlerde arama-kurtarma faaliyetlerine katılan AFAD üyeleri tanık olarak dinlenecek. Sanıkların bozma ilamına karşı beyanları alınacak."
Tunç, Yargıtay kararının ardından savcılık nezdinde başlayan yeni soruşturmaya da dikkat çekerek sürecin kapsamlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti:
"Bozma kararından sonra Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştum. Bunun üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başladı ve önemli mesafe alındı. Son üç ay içinde birçok kişinin ifadesi alındı; olaya tanıklık ettiğine dair şüphe bulunan bazı kişiler tespit edildi. Bu kişilerden birinin yurt dışına kaçtığı belirlendi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı."

Leyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor

Avukat Tunç, soruşturmanın derinleştirilmesi için savcılığa yeni talepler sunduğunu belirterek, "Olayın hem sanıklar hem de işbirlikçileri bakımından tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu süreçte titizlikle çalışan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına ve cinayet büro ekiplerine kamuoyu adına teşekkür ederim." dedi.

ETİKETLER
#afad
#yargıtay
#Ağrı
#Leyla Aydemir
#Çocuk Kayboluşu
#Bozma Kararı
#Gündem
