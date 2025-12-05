Galatasaray Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? GS maçının canlı yayın bilgleri

Bu akşamın maç programına göre Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın hangi kanaldan izlenebileceği de belli oldu.

Süper Lig'de bu akşam 20.00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Müsabaka bu akşam RAMS Park'ta oynanırken şifreli olarak ekranlara gelecek.

Wilfried Singo ve Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı karşılaşmada Sallai, kırmızı kart görmesi nedeniyle forma giyemeyecek. Heyecanla beklenen karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

