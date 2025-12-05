Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Safa Keser

Hayhay, tüketici finansmanı şirketi için faaliyet iznini aldı; Genel Müdürlük görevine Alaattin Sabuncu atandı

Hayhay Finansman A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 6361 sayılı kanun kapsamında Tüketici Finansmanı alanında faaliyet izni aldığını duyurdu.

05.12.2025
05.12.2025
Elektronik para ve ödeme hizmetleri alanındaki mevcut faaliyetlerine ek olarak tüketici finansmanına yönelik bu yeni adım, Hayhay’ın Türkiye’deki finansal teknoloji ekosistemine daha kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşım sunma hedefinin önemli bir parçası niteliğinde.

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye’de insanların ödeme ve alışveriş kararlarının hızla değiştiği bir dönemde; tüketicinin, perakendecinin ve finansal teknoloji şirketlerinin birlikte kazanabileceği daha dengeli bir sistem ihtiyacının öne çıktığı belirtildi. Hayhay’ın, hem insanların daha sağlıklı finansal kararlar verebilmesini destekleyen hem de perakendecilerin operasyonlarını kolaylaştırarak onlar için yeni bir kar merkezi olmayı hedefleyen çözümler geliştirmesi bu vizyonun temelini oluşturuyor.

Alaattin Sabuncu, Tüketici Finansmanından Sorumlu Genel Müdür Olarak Göreve Başladı

Hayhay, faaliyet izninin ardından Tüketici Finansmanından Sorumlu Genel Müdür görevine Alaattin Sabuncu’yu atadı. 25 yılı aşkın global deneyime sahip olan Sabuncu, Türkiye, Avrupa ve Asya-Pasifik’te bankacılık, fintek ve sigorta sektörlerinde birçok ticari yapılanmayı sıfırdan kurdu; ürün lansmanı, yeniden konumlandırma ve portföy yönetimi süreçlerine liderlik etti. Farklı ülkelerde kriz ve fırsat dönemlerinde tüketici davranışlarının nasıl değiştiğini yakından gözlemledi; finans kuruluşlarının bu dönemlerde ürün, risk ve iletişim stratejilerini nasıl yeniden şekillendirdiğine dair derin bir birikim edindi.
Kariyeri boyunca geniş müşteri portföylerinde veri analitiği, segmentasyon ve kredi davranışı modelleri üzerinde çalıştı; 50’den fazla model geliştirdi ve dijital kanallarda müşteri edinimi ile kredilendirme süreçlerinin uçtan uca tasarımını yönetti. Sabuncu, farklı coğrafyalarda üstlendiği yüksek hacimli ticari sorumluluklar ve veri odaklı büyüme stratejileriyle markalara sürdürülebilir kârlılık kazandırdı. Bu birikim, Türkiye’de henüz uygulanmamış bazı finansal ürün ve modellerin Hayhay bünyesinde değerlendirilebilmesi açısından önemli bir potansiyel sunuyor.

“İnsanların ihtiyacı, tüketim kararlarında acele ettirilmeden doğru karar verebilmek.”

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmesinde Alaattin Sabuncu, Türkiye’deki ekonomik dönüşümün finansal davranışlara etkisini şu sözlerle özetledi:
“Türkiye’de insanlar artık yalnızca finansmana erişmek istemiyor; belirsizlik koşullarında kendi geleceklerini koruyabilecekleri sağlıklı kararlar alabilmek istiyor. Birçok insan, fırsatı kaçırmamak için hızlı kararlar veriyor; kararın ağırlığını ise ancak ödemeye geldiğinde hissediyor. Bu nedenle insanların, para ile daha sağlıklı bir denge kurmalarını destekleyen çözümlere ihtiyacı var. Uluslararası deneyimim, benzer ekonomik döngülerden geçen ülkelerde bu davranışların nasıl şekillendiğini ve finans kuruluşlarının buna nasıl yanıt verdiğini yakından görmemi sağladı. Hayhay’ın Türkiye’de daha sorumlu, şeffaf ve güçlü bir finans yaklaşımı sunacağına inanıyorum.”

Hayhay’ın Önceliği: İnsanların tüketim ve finansman kararlarında acele etmeyecekleri akıllı seçenekler sunmak

Hayhay Finansman A.Ş. insanların finansal stresini azaltan ve tüketim kararlarını çoğu zaman aceleye getiren mevcut sistemlere alternatifler sunmayı hedefliyor. Bugün pek çok insanın kredi kartlarını tek ve hızlı çözüm olarak görmesi, kararların çoğu zaman düşünülmeden verilmesine neden olabiliyor. Hayhay ise insanların “başka yolların da olduğunu” fark etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Şirket, insanların yalnızca borçlanmak değil; kendileri için daha uygun, daha anlaşılır ve daha öngörülebilir finansal seçenekleri değerlendirmek istediğini vurguluyor. Hayhay, insanların karmaşık terimlere boğulmadan, açık ve anlaşılır bilgilerle kendi tüketim ve finansman kararlarını sağlıklı şekilde değerlendirmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Hızdan çok sağduyuya; otomatikleşmiş borçlanma alışkanlıklarından çok kontrollü ve güven veren çözümlere odaklanan şirket, değişen ekonomik ortamda insanların yanında duran, sürdürülebilir bir finansal anlayışı Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyor.

