Ocak ayında temettü ödemesi verecek hisseler hangileri?

2025 yılı boyunca temettü ödemeleri yatırımcıların yakından izlediği başlıklar arasında yer aldı.

Yeni yılda da temettü geliri hedefleyen yatırımcılar, 2026 planlarını hazırlarken Ocak ayına ilişkin temettü takvimi şekillenmeye başladı.

Mevcut açıklamalara göre şu ana kadar dört şirket temettü tutarlarını ve ödeme tarihlerini kamuoyuyla duyurdu.

OCAK TEMETTÜ VERECEK HİSSELER HANGİLERİ?

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

BIST kodu: ENKAI

ENKAI Temettü tutarı: 0,7083 TL

0,7083 TL Tarihi: 14.01.2026

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.