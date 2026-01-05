Ocak ayında temettü ödemesi verecek hisseler hangileri?

Kategoriler
2025 yılı boyunca temettü ödemeleri yatırımcıların yakından izlediği başlıklar arasında yer aldı.
Yeni yılda da temettü geliri hedefleyen yatırımcılar, 2026 planlarını hazırlarken Ocak ayına ilişkin temettü takvimi şekillenmeye başladı.
Mevcut açıklamalara göre şu ana kadar dört şirket temettü tutarlarını ve ödeme tarihlerini kamuoyuyla duyurdu.
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.