Editor
 Erdem Avsar

Delcy Rodriguez kimdir kaç yaşında? Venezeula’da Maduro sonrası dönem

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, başkent Karakas’ta düzenlenen resmî törenle anayasa üzerine yemin ederek ülkenin yeni başkanı oldu. Rodriguez’in hayatı ve kariyeri ise merak edilen konu oldu.

Delcy Rodriguez kimdir kaç yaşında? Venezeula’da Maduro sonrası dönem
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonlarında Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin ABD tarafından ülke dışına çıkarılmasının ardından ülke meclisinde yemin ederek geçici Venezuela Devlet Başkanı oldu.

Delcy Rodriguez kimdir kaç yaşında? Venezeula’da Maduro sonrası dönem

DELCY RODRİGUEZ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

56 yaşındaki Rodriguez, 18 Mayıs 1969’da Caracas’ta dünyaya geldi.

Babası Jorge Antonio Rodriguez, 1970’lerde devrimci Liga Socialista partisinin kurucuları arasında yer alan solcu bir gerilla lideriydi.

Hukuk eğitimi alan Rodriguez, Universidad Central de Venezuela’dan mezun olduktan sonra son on yılda hızlı bir yükseliş gösterdi.

Delcy Rodriguez kimdir kaç yaşında? Venezeula’da Maduro sonrası dönem

2013-2014 yılları arasında İletişim ve Enformasyon Bakanı olarak görev aldı. Ardından 2014-2017 döneminde dışişleri bakanlığı koltuğuna oturdu.

2017’de, Maduro’nun yetkilerini genişleten ve muhalefetin sert tepkisini üzerine çeken Kurucu Meclis’in başına getirildi.

Haziran 2018’de ise Maduro tarafından devlet başkan yardımcılığına atanmıştı.

#Gündem
