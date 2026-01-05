Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11! 7 oyuncu maç kadrosunda yok

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Adana’da kozlarını paylaşacak. Kazanan ekip, finalde Galatasaray ile Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE SAMSUNPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması, Yeni Adana Stadı’nda oynanacak. Müsabaka, saat 20.30’da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal üstlenecek, karşılaşmada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak.

Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, güncel frekans bilgileriyle uydu üzerinden ya da ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi aracılığıyla mücadeleyi takip edebilecek. Organizasyonda yarı final müsabakaları tek maç üzerinden oynanıyor.

ATV’nin güncel frekans bilgileri ise şöyle:

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: Yatay (Horizontal)

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, Samsunspor karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı olan Fred Rodrigues bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo da müsabakada yer alamayacak isimler arasında bulunuyor.

Bu oyuncuların yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri de kadroda olmayacak. Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba ise kamp kadrosunda yer alıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun tercih etmesi halinde Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına eski takımına karşı çıkmış olacak.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Yarı final mücadelesi öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da belli oldu. Fenerbahçe’nin kalede Ederson ile başlaması, savunma hattında Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde ve Levent’in görev alması bekleniyor. Orta sahada Bartuğ ile İsmail’in yer alacağı, hücum hattında ise Musaba, Asensio ve Kerem’in forma giymesi beklenmekte.

Samsunspor cephesinde ise kaleyi Okan Kocuk’un koruması planlanıyor. Savunmada Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen ve Logi Tomasson’un görev alması beklenirken, orta sahada Celil Yüksel ile Antoine Makoumbou’nun yer alacağı beklenmekte. Hücum hattında Wooding Mendes, Soner Gönül, Holse ve Marius Moundilmadji’nin forma giymesi bekleniyor.

Muhtemel 11’ler:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Wooding Mendes, Soner Gönül, Holse, Marius Moundilmadji