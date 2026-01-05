Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maç sonucu kaç kaç? Finale kim çıktı Galatasaray mı?

Kategoriler
Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile mücadele etti.
Sarı-kırmızlı ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırmış oldu.
Galatasaray'ın gollerini 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Eren Elmalı, 63. dakikada Yunus Akgün, 81. dakikada Icardi kayda geçirdi.
Trabzonspor'un tek golünü 55. dakikada Augusto filelere gönderdi.
Galatasaray'ın 10 Ocak’ta oynanacak finaldeki rakibi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından netleşecek.