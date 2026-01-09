Menü Kapat
TGRT Haber
Kira şampiyonu herkesi şaşırttı! Ev alacaklar dikkat: İşte kira getirisi en düşük ve en yüksek ilçeler

Ocak 09, 2026 12:12
1
kira getirisi

Aralık 2025’te İstanbul’da ortalama kira, daire nitelikli konutlarda 33 bin 823 TL olarak ölçüldü. İl genelinde konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplanırken, yıllık brüt getiri oranı %7,24 oldu. İlçeler bazında bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Fiyatların yüksek seyrettiği Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy’ün kira getirileri şaşırttı. En düşük fiyatlı Esenyurt ise yüksek kira getirisi ile öne çıktı.

2
kira getirisi

Konut yatırımcısının ilk tercihi olan İstanbul’da, fiyatlar kadar kira getirileri de dikkatle takip ediliyor. Mega kentte 2025 yılının bilançosu belli oldu. Aralık 2025’te İstanbul’da ortalama kira, daire nitelikli konutlarda 33 bin 823 TL olarak ölçüldü.

 

3
kira verileri istanbul

Türkiye Gazetesi'nde yer alan Endeksa verilerine göre geçen yıl İstanbul’da kiralar ortalama %35,67 oranında arttı. İl genelinde konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplanırken, yıllık brüt getiri oranı da %7,24 oldu. İlçeler bazında bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

4
en yüksek ve en düşük kira getirisi

Aralık 2025 verilerinde İstanbul’da kira getirisi en yüksek ilçeler, bu ilçelerde ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri şöyle:

-Esenyurt: 20.222 TL (%9,41)
-Fatih: 23.793 TL (%8,85)
 

5
kira getirisi

-Güngören: 30.578 TL (%8,52)

-Bahçelievler: 32.307 TL (%8,50)
 

6
kira getirisi

-Zeytinburnu: 46.384 TL (%8,42)

-Beyoğlu: 36.750 TL (%8,36)
 

7
kira getirisi

-Beylikdüzü: 32.845 TL (%8,15)

-Küçükçekmece: 29.717 TL (%8,10)
 

8
kira fiyatları

-Gaziosmanpaşa: 26.524 TL (%7,79)

-Eyüpsultan: 36.906 TL (%7,73)
 

9
KİRA GETİRİSİ DÜŞÜK İLÇELER

KİRA GETİRİSİ DÜŞÜK İLÇELER 

Yine Aralık 2025 verilerine göre kira getirisi en düşük ilçeler ise şunlar oldu:

-Beykoz: 36.881 TL (%3,97)

-Beşiktaş: 52.550 TL (%4,40)
 

10
kira getirisi

-Sarıyer: 60.622 TL (%4,57)

-Kadıköy: 65.444 TL (%4,87)

 

11
kira getirisi

-Üsküdar: 39.881 TL (%5,30)

-Bakırköy: 54.584 TL (%5,84)
 

12
esenyurt kira getirisi

ZİRVEDEKİ İLÇE ŞAŞIRTTI

İstanbul’da en çok konut satışı yapılan ve fiyatların da en düşük olduğu ilçesi Esenyurt ise kira getirisinde zirvede yer aldı.
 

13
konut fiyatları

Bu arada Zeytinburnu ve Beyoğlu da yüksek kira tutarlarına karşılık, en fazla getiri sağlayan ilçeler arasında kendini gösteriyor.
 

14
KİRA GETİRİSİ

PAHALI AMA KİRA GETİRİSİ DÜŞÜK

İstanbul’da konut fiyatlarının en pahalı olduğu ilçeler olarak öne çıkan Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy’ün; kira getirisinde son sıralarda yer alması da dikkat çekti. Bu ilçelerle birlikte yine konut fiyatı yüksek seyreden Üsküdar ve Beykoz da düşük kira getirisi sunan ilçeler arasında konumlandı.
 

