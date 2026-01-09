Kira şampiyonu herkesi şaşırttı! Ev alacaklar dikkat: İşte kira getirisi en düşük ve en yüksek ilçeler

Kategoriler
Aralık 2025’te İstanbul’da ortalama kira, daire nitelikli konutlarda 33 bin 823 TL olarak ölçüldü. İl genelinde konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplanırken, yıllık brüt getiri oranı %7,24 oldu. İlçeler bazında bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Fiyatların yüksek seyrettiği Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy’ün kira getirileri şaşırttı. En düşük fiyatlı Esenyurt ise yüksek kira getirisi ile öne çıktı.
Konut yatırımcısının ilk tercihi olan İstanbul’da, fiyatlar kadar kira getirileri de dikkatle takip ediliyor. Mega kentte 2025 yılının bilançosu belli oldu. Aralık 2025’te İstanbul’da ortalama kira, daire nitelikli konutlarda 33 bin 823 TL olarak ölçüldü.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan Endeksa verilerine göre geçen yıl İstanbul’da kiralar ortalama %35,67 oranında arttı. İl genelinde konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplanırken, yıllık brüt getiri oranı da %7,24 oldu. İlçeler bazında bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
Aralık 2025 verilerinde İstanbul’da kira getirisi en yüksek ilçeler, bu ilçelerde ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri şöyle:
-Esenyurt: 20.222 TL (%9,41)
-Fatih: 23.793 TL (%8,85)
-Güngören: 30.578 TL (%8,52)
-Bahçelievler: 32.307 TL (%8,50)
-Zeytinburnu: 46.384 TL (%8,42)
-Beyoğlu: 36.750 TL (%8,36)
-Beylikdüzü: 32.845 TL (%8,15)
-Küçükçekmece: 29.717 TL (%8,10)
-Gaziosmanpaşa: 26.524 TL (%7,79)
-Eyüpsultan: 36.906 TL (%7,73)
Yine Aralık 2025 verilerine göre kira getirisi en düşük ilçeler ise şunlar oldu:
-Beykoz: 36.881 TL (%3,97)
-Beşiktaş: 52.550 TL (%4,40)
-Sarıyer: 60.622 TL (%4,57)
-Kadıköy: 65.444 TL (%4,87)
-Üsküdar: 39.881 TL (%5,30)
-Bakırköy: 54.584 TL (%5,84)
İstanbul’da en çok konut satışı yapılan ve fiyatların da en düşük olduğu ilçesi Esenyurt ise kira getirisinde zirvede yer aldı.
Bu arada Zeytinburnu ve Beyoğlu da yüksek kira tutarlarına karşılık, en fazla getiri sağlayan ilçeler arasında kendini gösteriyor.
İstanbul’da konut fiyatlarının en pahalı olduğu ilçeler olarak öne çıkan Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy’ün; kira getirisinde son sıralarda yer alması da dikkat çekti. Bu ilçelerle birlikte yine konut fiyatı yüksek seyreden Üsküdar ve Beykoz da düşük kira getirisi sunan ilçeler arasında konumlandı.