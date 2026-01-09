Kira şampiyonu herkesi şaşırttı! Ev alacaklar dikkat: İşte kira getirisi en düşük ve en yüksek ilçeler

Aralık 2025’te İstanbul’da ortalama kira, daire nitelikli konutlarda 33 bin 823 TL olarak ölçüldü. İl genelinde konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplanırken, yıllık brüt getiri oranı %7,24 oldu. İlçeler bazında bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Fiyatların yüksek seyrettiği Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy’ün kira getirileri şaşırttı. En düşük fiyatlı Esenyurt ise yüksek kira getirisi ile öne çıktı.