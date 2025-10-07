Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı: Transfer süreci netlik kazandı!

Galatasaray'dan sürpriz bir Mauro Icardi kararı çıktı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi hakkındaki düşüncesine dair detaylar paylaştı.

GALATASARAY'DA ZAMANSIZ AYRILIK: MAURO ICARDI'YE VEDA EDİLİYOR!

Galatasaray ve Mauro Icardi sürecini anlatan Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme uzatmayacak ve Mauro Icardi'nin de tüm derdi bu demiştik. 'Aşkın olayım' güzel ama ayrılıklar da sevdaya dahil! Futbolda duygusallığa yer yok. Galatasaray yönetimi doğru bir şey yapıyor. Tamam sen bize geldin; müthiş şeyler kazandırdın, biz de seni çok sevdik ama aşkımız buraya kadar. Şöyle bir seçenek de olur. Biz seninle devam edelim ama 2.5 milyon Eurodan, 2 yıllık kontrat yapalım. Yani 3 de değil, 2 yıllık! Kabul edersen kal, yoksa bizden buraya kadar." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI DÖNEMİ

Galatasaray'da harika maçlar çıkaran Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla toplamda 96 müsabakaya çıktı ve 66 gol ile 22 asistlik çok özel bir katkı sağladı.