Spor
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı: Transfer süreci netlik kazandı!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşme durumunun ne olacağı merak edilirken, gazeteci Serdar Ali Çelikler'den sürece dair net bir açıklama geldi. Halihazırdaki kulis bilgisini NEO Spor'un YouTube kanalındaki yayında paylaşan Serdar Ali Çelikler, Galatasaray ve Mauro Icardi birlikteliğinin sona geldiğini duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
23:13
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
23:13

'dan sürpriz bir kararı çıktı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi hakkındaki düşüncesine dair detaylar paylaştı.

GALATASARAY'DA ZAMANSIZ AYRILIK: MAURO ICARDI'YE VEDA EDİLİYOR!

Galatasaray ve Mauro Icardi sürecini anlatan Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray, Mauro Icardi ile uzatmayacak ve Mauro Icardi'nin de tüm derdi bu demiştik. 'Aşkın olayım' güzel ama ayrılıklar da sevdaya dahil! Futbolda duygusallığa yer yok. Galatasaray yönetimi doğru bir şey yapıyor. Tamam sen bize geldin; müthiş şeyler kazandırdın, biz de seni çok sevdik ama aşkımız buraya kadar. Şöyle bir seçenek de olur. Biz seninle devam edelim ama 2.5 milyon Eurodan, 2 yıllık kontrat yapalım. Yani 3 de değil, 2 yıllık! Kabul edersen kal, yoksa bizden buraya kadar." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI DÖNEMİ

Galatasaray'da harika maçlar çıkaran Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla toplamda 96 müsabakaya çıktı ve 66 gol ile 22 asistlik çok özel bir katkı sağladı.

