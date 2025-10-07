Beşiktaş'ta sürpriz kaleci transferi: İngiliz devinden ayrılığa izin çıktı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş'tan kaleci transferi konusunda flaş bir hamle geldi. Sergen Yalçın'a iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlı yönetim, Manchester City'de kulübeyi beklemek istemeyen James Trafford için hazırlıklara başladı.
Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde tuttuğu James Trafford'a, Manchester City'den ayrılık izni çıktı! Halihazırda Gianluigi Donnarumma'nın arkasında kalmak istemeyen James Trafford, Beşiktaş gibi ihtimallere olumlu yaklaştı ve ara transferde Manchester City'den ayrılmak istediğini yineledi.
Beşiktaş için kaleci transferine öncelik veren Sergen Yalçın'ın, akabindeki süreçte ise Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ikilisinden en az biriyle yolları ayıracağı düşünülüyor.
Burnley'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki İngiliz eldiven, geçtiğimiz yaz döneminde Manchester City tarafından 31.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
Manchester City ile bu sezon 4 maça çıkan James Trafford, iki karşılaşmada skor tabelasının değişmesini engellemiş ve toplamda ise 4 gol yemişti.