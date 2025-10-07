Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 07.10.2025

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci transferi: İngiliz devinden ayrılığa izin çıktı!

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'na rağmen sürpriz bir kaleci gündemi yaşandı. Esasen ise Sergen Yalçın ile yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş, Manchester Cityli James Trafford için geri sayıma geçti.

Burak Ayaydın
07.10.2025
07.10.2025
'tan kaleci transferi konusunda flaş bir hamle geldi. 'a iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlı yönetim, 'de kulübeyi beklemek istemeyen James Trafford için hazırlıklara başladı.

BEŞİKTAŞ'TA JAMES TRAFFORD TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde tuttuğu James Trafford'a, Manchester City'den ayrılık izni çıktı! Halihazırda Gianluigi Donnarumma'nın arkasında kalmak istemeyen James Trafford, Beşiktaş gibi ihtimallere olumlu yaklaştı ve ara transferde Manchester City'den ayrılmak istediğini yineledi.

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci transferi: İngiliz devinden ayrılığa izin çıktı!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN MERT GÜNOK VE ERSİN DESTANOĞLU KRİTİĞİ

Beşiktaş için kaleci transferine öncelik veren Sergen Yalçın'ın, akabindeki süreçte ise Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ikilisinden en az biriyle yolları ayıracağı düşünülüyor.

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci transferi: İngiliz devinden ayrılığa izin çıktı!

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ JAMES TRAFFORD VE MANCHESTER CITY TRANSFERİ

Burnley'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki İngiliz eldiven, geçtiğimiz yaz döneminde Manchester City tarafından 31.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci transferi: İngiliz devinden ayrılığa izin çıktı!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ JAMES TRAFFORD VE BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City ile bu sezon 4 maça çıkan James Trafford, iki karşılaşmada skor tabelasının değişmesini engellemiş ve toplamda ise 4 gol yemişti.

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci transferi: İngiliz devinden ayrılığa izin çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ TRANSFERİ İÇİN BAŞKA SEÇENEKLER VAR MI?
Siyah beyazlılar, Vanja Milinkovic Savic'i de listede tutuyor.
