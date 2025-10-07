Zeki Çelik'in sözleşmesi bitiyordu: Yeniden imza vakti!

Zeki Çelik'in Roma kariyeri devam ediyor. An itibarıyla Serie A temsilcisi, halihazırdaki anlaşması 2026 yazında sona erecek olan Zeki Çelik ile masaya oturdu ve temel şartlarda uzlaşma sağladı.

ZEKİ ÇELİK'İN İMZA SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Roma'nın, yakın zamanda Zeki Çelik ile ilgili açıklama yapacağı ve yeni sözleşme şartlarını duyuracağı düşünülüyor.

ZEKİ ÇELİK VE ROMA KARİYERİ

2022 yazında Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik; forma giydiği 113 maçta, 1 gol ve 7 asist kaydetmişti.