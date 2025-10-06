Menü Kapat
18°
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de genç yetenek transferi: Büyük sürpriz!

Fenerbahçe yönetiminden genç yetenek transferleri için sürpriz bir planlama geldi. Esasen ise Sadettin Saran ile birlikte yeni bir döneme başlayan Fenerbahçe'de, genç yetenekleri keşfetmek için farklı bir yapılanma tasarlanacak.

Fenerbahçe'de genç yetenek transferi: Büyük sürpriz!
'de transferleri için farklı bir yol izleniyor. başkanlığındaki Fenerbahçe, bundan sonrası için yeni bir hazırlık yapacak ve genç yetenekleri keşfecek bir ekip kuracak.

Fenerbahçe'de genç yetenek transferi: Büyük sürpriz!

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: GENÇ YETENEK TRANSFERİ!

Fenerbahçe'nin doğru yatırımlarla ilerlemesini ve başarıyla birlikte mali anlamda da karşılık almasını tasarlayan yeni yönetim, sarı lacivertli kulüp adına kritik kararlar almaya başladı! Halihazırda Fenerbahçe'nin geleceğini inşa eden sarı lacivertli yöneticiler, kulübün genç yetenekleri hızlıca keşfedeceği bir ağ kurmaya karar verdi. Bu hamledeki esas amaç ise yetenekli futbolcuların, Avrupa'ya gelmeden önce keşfedilmesi ve uygun maliyetlerle takıma katılması.

Fenerbahçe'de genç yetenek transferi: Büyük sürpriz!

FENERBAHÇE TRANSFERDE CİDDİ GELİRLER ELDE ETMİŞTİ!

Ali Koç döneminin en büyük artılarından olan oyuncu satışı, sarı lacivertli kulüp adına ciddi bir gelir kapısı olmuştu! Zira bu dönemde Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Kim Min Jae gibi pek çok önemli potansiyeli geliştirerek Avrupa pazarına sunmuş ve ciddi gelirler elde etmişti.

Fenerbahçe'de genç yetenek transferi: Büyük sürpriz!

FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ DE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'nin genç yetenekler bulmasına odaklanan yönetim, ilk 11'e alacağı oyunculara da ayrıca dikkat edecek ve yine gelecek yıldız ismin son durağının Fenerbahçe olmamasını gözetecek.

Fenerbahçe'de genç yetenek transferi: Büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HEDEFLERİ BELLİ OLDU MU?
Domenico Tedesco, ne yönde takviyelere ihtiyaç olduğunu yönetime iletti.
