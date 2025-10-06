Rıza Çalımbay'dan Arda Turan sözleri: Yanlış anlaşıldığını söyledi!

Rıza Çalımbay; Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e gidişine dair söylediği, "Onu menajerler götürdü. Menajerler vardır bazı antrenörleri, futbolcuları bazı takımlara götürürler." ifadelerinin çarpıtıldığını anlattı. Esasen ise deneyimli hocanın yaklaşımı, ülkede gündem olmuş ve çok tartışılmıştı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN ARDA TURAN KONUSUNDA DÜZELTME!

Arda Turan hakkındaki sürece dair yeniden konuşan Rıza Çalımbay, "Ben orada, 'oyuncuları menajerler götürüyor, Arda çok iyi bir menajer bulmuş ve oraya gitmiş' dedim. Bir örnek vereyim; ben Trabzonspor'a gittim, çalıştım. Beni, oraya Arda'nın menajeri götürdü. İşte olay bu, diyorum ki menajerler götürüyor. İyi bir antrenörüm ki menajer, beni oraya götürdü. Art niyetli insanlar olunca sözlerim çarpıtıldı." dedi.