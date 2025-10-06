Menü Kapat
18°
 | Burak Ayaydın

Rıza Çalımbay'dan Arda Turan sözleri: Yanlış anlaşıldığını söyledi!

Rıza Çalımbay'dan önemli açıklamalar geldi. Deneyimli hoca, Arda Turan hakkındaki sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti.

Rıza Çalımbay'dan Arda Turan sözleri: Yanlış anlaşıldığını söyledi!
06.10.2025
06.10.2025
; 'ın 'e gidişine dair söylediği, "Onu menajerler götürdü. Menajerler vardır bazı antrenörleri, futbolcuları bazı takımlara götürürler." ifadelerinin çarpıtıldığını anlattı. Esasen ise deneyimli hocanın yaklaşımı, ülkede gündem olmuş ve çok tartışılmıştı.

Rıza Çalımbay'dan Arda Turan sözleri: Yanlış anlaşıldığını söyledi!

RIZA ÇALIMBAY'DAN ARDA TURAN KONUSUNDA DÜZELTME!

Arda Turan hakkındaki sürece dair yeniden konuşan Rıza Çalımbay, "Ben orada, 'oyuncuları menajerler götürüyor, Arda çok iyi bir menajer bulmuş ve oraya gitmiş' dedim. Bir örnek vereyim; ben Trabzonspor'a gittim, çalıştım. Beni, oraya Arda'nın menajeri götürdü. İşte olay bu, diyorum ki menajerler götürüyor. İyi bir antrenörüm ki menajer, beni oraya götürdü. Art niyetli insanlar olunca sözlerim çarpıtıldı." dedi.

Rıza Çalımbay'dan Arda Turan sözleri: Yanlış anlaşıldığını söyledi!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN SHAKHTAR DONETSK İLE NE DURUMDA?
Genç çalıştırıcı, an itibarıyla Ukrayna Premier Ligi'nde lider konumda bulunuyor.
