UEFA'dan tarihi karar: İspanya ve İtalya ile başlanıyor!

Avrupa'da an itibarıyla futbolun seyri değişiyor. UEFA, Villarreal-Barcelona ve Como-Milan maçları için sürpriz bir süreç tasarlıyor.

AVRUPA'DAKİ MAÇLAR KITA DIŞINDA OYNANACAK

Barcelona, Milan, Villarreal ve Como'dan gelen istekleri gözeten UEFA; İspanya ve İtalya federasyonlarının da beklentilerini gözeterek 'kıta değişimi' taleplerini onayladı! Esasen ise 17. haftadaki Villarreal-Barcelona maçı Miami'de oynanacakken, 16. haftadaki Como-Milan mücadelesi ise Avustralya'da gerçekleşecek. Bu yeni durum; Avrupa'da ilk kez ligin normal sezonundayken, farklı bir kıtada futbol oynamayı da beraberinde getirmiş olacak.

MAÇLARIN SÜREKLİ KITA DEĞİŞTİRMESİ BEKLENİYOR!

İlk yıldaki organizasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Avrupa futbolundaki pek çok mücadelenin sık sık kıta değişikliklerini barındırması ve farklı gelir kaynakları oluşturması hedefleniyor.