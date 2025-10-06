Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Futbol
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

UEFA'dan tarihi karar: İspanya ve İtalya ile başlanıyor!

UEFA'dan Avrupa futbolu için flaş bir karar geldi. Komisyon; Barcelona ve Milan başta olmak üzere, İspanya ve İtalya'dan gelen 'kıta değişimi' taleplerini kabul etti.

UEFA'dan tarihi karar: İspanya ve İtalya ile başlanıyor!
Burak Ayaydın
06.10.2025
06.10.2025
Avrupa'da an itibarıyla futbolun seyri değişiyor. , Villarreal- ve Como- maçları için sürpriz bir süreç tasarlıyor.

UEFA'dan tarihi karar: İspanya ve İtalya ile başlanıyor!

AVRUPA'DAKİ MAÇLAR KITA DIŞINDA OYNANACAK

Barcelona, Milan, Villarreal ve Como'dan gelen istekleri gözeten UEFA; İspanya ve İtalya federasyonlarının da beklentilerini gözeterek 'kıta değişimi' taleplerini onayladı! Esasen ise 17. haftadaki Villarreal-Barcelona maçı Miami'de oynanacakken, 16. haftadaki Como-Milan mücadelesi ise Avustralya'da gerçekleşecek. Bu yeni durum; Avrupa'da ilk kez ligin normal sezonundayken, farklı bir kıtada futbol oynamayı da beraberinde getirmiş olacak.

UEFA'dan tarihi karar: İspanya ve İtalya ile başlanıyor!

MAÇLARIN SÜREKLİ KITA DEĞİŞTİRMESİ BEKLENİYOR!

İlk yıldaki organizasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Avrupa futbolundaki pek çok mücadelenin sık sık kıta değişikliklerini barındırması ve farklı gelir kaynakları oluşturması hedefleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA'DAN BEKLENEN BAŞKA KARAR VAR MI?
Spor dünyası, komisyonun İsrail kararını vermesini ve zulme karşı tepki göstermesini bekliyor.
ETİKETLER
#barcelona
#barcelona
#uefa
#uefa
#milan
#milan
#Futbol
