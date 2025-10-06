Ole Gunnar Solskjaer için Beşiktaş sonrasında sürpriz anlaşma: İngiltere basını duyurdu!

Kategoriler
Beşiktaş'ta görevine son verilen Ole Gunnar Solskjaer, an itibarıyla Manchester United için listenin başındaki isim olarak öne çıkarıldı. Halihazırda kaotik bir dönemden geçen İngiliz devi, daha önce de aynı şartlarda Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmış ve kısa zamanda olumlu sonuçlar almıştı.
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Norveçli teknik direktör, siyah beyazlılar ile 29 karşılaşmada yer almış ve maç başına 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.
Futbolculuk yıllarında oynadığı kulübe daha sonra antrenör olarak dönen Ole Gunnar Solskjaer, takımdaki kriz ortamını düzeltmiş ve kısa vadede ciddi bir ivmelenme yakalamıştı.