Memphis Depay şoke oldu: Hollanda Milli Takımı'nda pasaport krizi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kariyerini Brezilya'da sürdüren Memphis Depay, pasaportunun çalınmasıyla birlikte milli takım kampına katılamadı. Yıldız hücumcu, an itibarıyla Hollanda uçağına binemedi ve takımının hazırlık kampında da yer alamadı.
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman yaptığı bilgilendirmede, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik. Ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır." ifadelerini kullandı.
Memphis Depay; 52 golle, Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.