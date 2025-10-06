Memphis Depay şoke oldu: Hollanda Milli Takımı'nda pasaport krizi!

Kariyerini Brezilya'da sürdüren Memphis Depay, pasaportunun çalınmasıyla birlikte milli takım kampına katılamadı. Yıldız hücumcu, an itibarıyla Hollanda uçağına binemedi ve takımının hazırlık kampında da yer alamadı.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDAN AÇIKLAMA

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman yaptığı bilgilendirmede, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik. Ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır." ifadelerini kullandı.

TARİHTE EN ÇOK GOL ATAN İSİM!

Memphis Depay; 52 golle, Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.