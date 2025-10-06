Menü Kapat
TGRT Haber
Futbol
Editor
 Burak Ayaydın

Kenan Yıldız transferinde yeni perde!

Kenan Yıldız'ı uzun zamandır transfer etmek isteyen Arsenal, an itibarıyla vites artırdı. Esasen ise Topçular, Kenan Yıldız için İtalya'ya yine gözlemci gönderdi.

Burak Ayaydın
06.10.2025
06.10.2025
'ın son dönemdeki performansını gözeten , yetenekli hücumcunun ve maçındaki sürecini yine tribünden takip etti. İngiliz devi, gözlemcilerini son kez İtalya'ya gönderdi.

ARSENAL'DEN KENAN YILDIZ TRANSFERİ

Kenan Yıldız için nihai kararını veren Arsenal, milli futbolcuyu devre arasında ya da gelecek yaz döneminde kadrosuna katmak istiyor! Halihazırda uzun zamandır Kenan Yıldız hakkında raporlar tutan kırmızı beyazlılar, gözlemcilerin son analizleriyle birlikte sürece nokta koydu ve ciddi bir bonservis teklifi için hazırlıklara başladı.

Kenan Yıldız transferinde yeni perde!

KENAN YILDIZ'A 80 MİLYON EURO

Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euro ve üzerinde teklifler beklediği süreçte, Arsenal'in hızlıca karar alması ve ara dönemine doğru yüksek bir meblağ ile İtalya ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

Kenan Yıldız transferinde yeni perde!

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan 19 yaşındaki futbolcu, daha şimdiden bu takvim yılında 2 gol ve 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

