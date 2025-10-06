Kenan Yıldız transferinde yeni perde!

Kenan Yıldız'ın son dönemdeki performansını gözeten Arsenal, yetenekli hücumcunun Juventus ve Milan maçındaki sürecini yine tribünden takip etti. İngiliz devi, gözlemcilerini son kez İtalya'ya gönderdi.

ARSENAL'DEN KENAN YILDIZ TRANSFERİ

Kenan Yıldız için nihai kararını veren Arsenal, milli futbolcuyu devre arasında ya da gelecek yaz döneminde kadrosuna katmak istiyor! Halihazırda uzun zamandır Kenan Yıldız hakkında raporlar tutan kırmızı beyazlılar, gözlemcilerin son analizleriyle birlikte sürece nokta koydu ve ciddi bir bonservis teklifi için hazırlıklara başladı.

KENAN YILDIZ'A 80 MİLYON EURO

Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euro ve üzerinde teklifler beklediği süreçte, Arsenal'in hızlıca karar alması ve ara transfer dönemine doğru yüksek bir meblağ ile İtalya ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan 19 yaşındaki futbolcu, daha şimdiden bu takvim yılında 2 gol ve 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.