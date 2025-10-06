Galatasaray'a kötü haber! Rakibine Şampiyonlar Ligi finalisti teknik direktör geliyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında 9 Aralık 2025 Salı günü Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya aylar kala Fransız ekibinde teknik direktör krizi yaşanıyor.

Devler Ligi ve Ligue 1'de yaşanan puan kayıplarının ardından Monacı yönetimi teknik direktör Adi Hütter ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

HEM LİGDE HEM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DÖRDER PUAN KAYIP

Adi Hütter yönetimindeki Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 4-1 mağlubiyetle ayrılan Fransız ekibi ikinci hafta ise Manchester City ile kendi evinde karşılaştı. Manchester City karşısında ise beraberlikle sahadan ayrılan Monaco, Devler Ligi'nde ilk iki haftada sadece 1 puan topladı.

10 KİŞİ KALMALARINA RAĞMEN 3 PUANI ALAMADI

Ligue 1'de ise Monaco geçtiğimiz hafta Lorient ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan Fransız ekibi taraftarından büyük tepki topladı. 5 Ekim 2025 Pazartesi günü ise Monaco, Ligue 1 kapsamında kendi evinde Nice ile karşı karşıya geldi. Nice'in 34. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Monaco karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Kötü sonuçların ardından İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Monaco yönetimi, teknik direktör Adi Hütter ile yolları ayırma kararı aldı.

MONACO'YA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTİ TEKNİK ADAM

Fransız basını L'Equipe'in haberine göre Monaco yönetimi, Adi Hütter ile yolların ayrılmasının ardından Edin Terzic'in göreve geleceği iddia edildi. Ülkemizde de bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan teknik adam 2023-2024 sezonunda Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Edin Terzic'in Borussia Dortmund'u finalde ise Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'e 2-0 mağlup olarak kupayı kaybetti.

EDİN TERZİC HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

Edin Terzic teknik direktörlük kariyerine yardımcı antrenör olarak Borussia Dortmund altyapısında başladı. Beşiktaş'ta da bir dönem yardımcı antrenör olarak görev alan Edin Terzic, 13 Aralık 2022 tarihinde Borussia Dortmund'un teknik direktörü oldu. Borussia Dortmund'da ilk döneminde çıktığı 32 maçta 2.0 maç başına puan kazanma ortalaması yapan Edin Terzic, 30 Haziran 2021 tarihinde teknik direktör görevinden ayrıldı.

Alman ekibinde bir süre teknik heyet sorumlusu olarak görev alan Edin Terzic, 1 Temmuz 2022 tarihinde ise ikinci teknik direktörlük dönemine başladı. Bu dönemde 96 maç Borussia Dortmund'u yöneten teknik adam, maç başına 1.93 ortalama puan yaptı.