Erling Haaland'ın sürpriz transferi: Pep Guardiola'dan açıklama geldi!

Barcelona'dan flaş bir transfer kritiği geldi. El Nacional'de yer alan habere göre sezon sonunda Robert Lewandowski ile yollarını ayırmayı planlayan İspanyol devi, an itibarıyla Erling Haaland'ı gündemine aldı.

PEP GUARDIOLA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili görüşünü açıklayan Pep Guardiola, "Erling Haaland'ı hayal etmeyen bir kulüp söyleyebilir misiniz? Barcelona'nın ve dünyadaki her takımın onu hayal etmesi anlaşılabilir bir durum. Erling bizde olmasaydı, Manchester City'nin onu kadrosuna katması hayal olurdu. Ne olacak? Açıkçası, bilmiyorum." dedi.

BONSERVİS KRİTİĞİ

Manchester City, yetenekli golcüsü için 250 milyon Euro ve üzerinde bonservis teklifleri bekliyor.

YILDIZ FORVETİN PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Manchester City forması ile tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.