TGRT Haber
18°
Erling Haaland'ın sürpriz transferi: Pep Guardiola'dan açıklama geldi!

Erling Haaland için sürpriz bir transfer süreci başladı. Halihazırda yıldız forveti uzun zamandır izleyen Barcelona, Pep Guardiola'nın prensi için transfer kararı aldı.

Erling Haaland'ın sürpriz transferi: Pep Guardiola'dan açıklama geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.10.2025
18:10
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
18:13

'dan flaş bir transfer kritiği geldi. El Nacional'de yer alan habere göre sezon sonunda Robert Lewandowski ile yollarını ayırmayı planlayan İspanyol devi, an itibarıyla 'ı gündemine aldı.

PEP GUARDIOLA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili görüşünü açıklayan Pep Guardiola, "Erling Haaland'ı hayal etmeyen bir kulüp söyleyebilir misiniz? Barcelona'nın ve dünyadaki her takımın onu hayal etmesi anlaşılabilir bir durum. Erling bizde olmasaydı, 'nin onu kadrosuna katması hayal olurdu. Ne olacak? Açıkçası, bilmiyorum." dedi.

Erling Haaland'ın sürpriz transferi: Pep Guardiola'dan açıklama geldi!

BONSERVİS KRİTİĞİ

Manchester City, yetenekli golcüsü için 250 milyon Euro ve üzerinde bonservis teklifleri bekliyor.

Erling Haaland'ın sürpriz transferi: Pep Guardiola'dan açıklama geldi!

YILDIZ FORVETİN PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Manchester City forması ile tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sıkça Sorulan Sorular

ERLING HAALAND DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMDAYDI?
Norveçli golcü, Borussia Dortmund ile yollarını ayırmış ve City'ye imza atmıştı.
