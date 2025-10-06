Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi!

Özbekistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Fabio Cannavaro getirildi.



ÖZBEKİSTAN FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Özbekistan Futbol Federasyonunun açıklamasında, Timur Kapadze'nin yerine teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro'nun getirildiği belirtildi.

TEKNİK ADAMLIK KARİYER GEÇMİŞİ

Daha önce Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev alan İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncularından Cannavaro, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

DÜNYA KUPASI HAKKI KAZANMIŞTI

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.