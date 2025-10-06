Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi!

Özbekistan Futbol Federasyonu, Milli Futbol Takımının başına eski İtalyan savunma oyuncusu Fabio Cannavaro'nun getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 15:15

Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Fabio Cannavaro getirildi.

Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi!

ÖZBEKİSTAN FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Özbekistan Futbol Federasyonunun açıklamasında, Timur Kapadze'nin yerine teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro'nun getirildiği belirtildi.

Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi!

TEKNİK ADAMLIK KARİYER GEÇMİŞİ

Daha önce Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev alan İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncularından Cannavaro, son olarak 'i çalıştırdı.

Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi!

DÜNYA KUPASI HAKKI KAZANMIŞTI

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi!
ETİKETLER
#dinamo zagreb
#teknik direktör
#özbekistan
#Dünya Kupası Elemeleri
#Fabio Cannavaro
#Özbekistan Futbol Federasyonu
#Guangzhou Evergrande
#Spor
