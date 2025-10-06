Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Mauro Icardi'den olay paylaşım! Sosyal medyayı ikiye böldü!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelen iki dev kulüp sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, derbiye yedek olarak oyuna başlayan ve maçın başında takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmayan Mauro Icardi’den flaş bir hareket daha geldi. Yıldız oyuncunun derbinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. İşte o paylaşım...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi'den olay paylaşım! Sosyal medyayı ikiye böldü!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 14:29

’in 8.haftasında Beşiktaş derbisinde sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan ’da polemiği devam ediyor. Arjantinli yıldız oyuncunun derbinin ardından hesabından paylaştığı poz tartışmalara sebebiyet verdi.

Mauro Icardi'den olay paylaşım! Sosyal medyayı ikiye böldü!

MADRİD’E GİTTİ!

Beşiktaş derbisinin ardından İspanya’nın Madrid şehrine giden Arjantinli yıldız Mauro Icardi için taraftarların bir kısmı Icardi'nin fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve milli arada ekstra çalışması gerektiğini savunurken, bir kısmı da yıldız oyuncunun milli arada istediği gibi davranabileceği üzerine yorumlarda bulundu.

Mauro Icardi'den olay paylaşım! Sosyal medyayı ikiye böldü!

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YEDEKTİ! ISINMAYA ÇIKMADI

Beşiktaş derbisinde kendisinin ilk 11’de olmadığını öğrenen Mauro Icardi, takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmamış ve bu haber sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Mauro Icardi'den olay paylaşım! Sosyal medyayı ikiye böldü!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik: Kriz kapıda!
ETİKETLER
#galatasaray
#sosyal medya
#süper lig
#Mauro Icardi
#Beşiktaş Derbisi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.